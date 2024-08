Em prostesto, primeiro-ministro da Romênia não irá ao encerramento das Olimpíadas 2024; entenda

O primeiro-ministro da Romênia, Marcel Coilacu, declarou que não deve comparecer à cerimônia de encerramento dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, que ocorre no próximo domingo (11/8). A decisão ocorre em protesto contra decisão da arbitragem da ginástica artística na final da prova do solo, que tirou o bronze da romena Ana Barbosu.

Na prova que deu a brasileira Rebeca Andrade o ouro, a atleta romena tirou uma nota de 13.700, o que havia dado a ela a medalha de bronze. Já celebrando a conquista, a ginasta foi informada que uma revisão da nota dada a Jordan Chiles fez com que a norte-americana subisse de 13.666 a 13.766, ficando assim com o terceiro lugar na final. A romena reagiu incrédula com a mudança e chorou ao perceber que ficaria de fora do pódio.

“Eu decidi não comparecer à cerimônia de encerramento dos Jogos Olímpicos de Paris, em razão da situação escandalosa na ginástica, onde as nossas atletas foram tratadas de forma absolutamente desonrosa. Retirar uma medalha conquistada por trabalho honesto com base em um apelo, é totalmente inaceitável”, escreveu o primeiro-ministro, Marcel Coilacu, em uma rede social.

Além de Barbosu, a outra romena na prova, Sabrina Maneca-Voinea, também se sentiu prejudicada, terminando em 5º lugar após uma exibição elogiada. Ela chegou a pedir revisão da nota, se sentindo injustamente penalizada, no entanto, não houve alteração. A mãe da atleta disse que ela deve se aposentar do esporte.

As notas dadas às ginastas romenas provocaram protestos veementes entre autoridades da Romênia. A presidente da Federação de Ginástica da Romênia, Carmencita Constantin, informou que serão protocoladas duas reclamações na Corte Arbitral do Esporte (CAS).

O presidente do Comitê Olímpico da Romênia também realizou protestos à Federação Internacional de Ginástica. Ele pede a revisão da nota dada a Voinea, e anulação da penalização, o que daria ela a nota de 13.800, ocupando o terceiro lugar da prova.