Filho do medalhista olímpico Arthur Zanetti encanta web com treinamentos de ginástica aos 3 anos

O futuro da ginástica brasileira pode estar nas mãos de um pequeno atleta de apenas 3 anos. Liam Zanetti, filho do medalhista olímpico Arthur Zanetti, já demonstra um talento nato para o esporte e tem encantado a web com suas habilidades nas argolas, modalidade que consagrou seu pai nos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012, com medalha de ouro.

Em vídeos compartilhados nas redes sociais, Arthur mostra o filho treinando em diversos equipamentos, inclusive nas argolas, onde Liam exibe um equilíbrio e força impressionantes para sua idade. Com a legenda "foca no antebraço", o pequeno ginasta já demonstra determinação e paixão pelo esporte. O pequeno ginasta consegue fazer alguns movimentos com a ajuda do pai e, na saída, crava e até finaliza.

Mas as habilidades de Liam vão além das argolas. Em outros vídeos, ele aparece descendo rampas de bicicleta, fazendo pequenas acrobacias no sofá, treinando em barras adaptadas pelo pai e até mesmo praticando judô e natação.

Nos comentários, os talentos de Liam impressionam e dão esperanças para o futuro da ginástica artística. "Filho de peixe, peixinho é!", disse um seguidor. "A delegação das olimpíadas de 2036 vai ter um atleta só! Liam em todos os esportes trazendo medalha pro Brasil! 🥰", disse outro.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora de OLiberal.com)