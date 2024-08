Olimpíadas 2024: Astro da NFL critica reverência de Simone Biles e Jordan Chiles a Rebeca Andrade

A conquista da medalha de ouro por Rebeca Andrade na ginástica artística, nas Olimpíadas de Paris 2024, foi marcada por um momento histórico que gerou uma polêmica nas redes sociais. A reverência de Simone Biles e Jordan Chiles à brasileira no pódio, um gesto de respeito e admiração, também ganhou críticas do astro da NFL, Marlon Humphrey.

A cena da premiação, com as duas ginastas norte-americanas se curvando diante de Rebeca, viralizou e o cornerback do Baltimore Ravens expressou sua discordância em sua conta no X, antigo Twitter, classificando a atitude como "literalmente nojenta".

A opinião do atleta da NFL gerou uma intensa discussão nas redes sociais, com diversos internautas brasileiros e norte-americanos criticando sua fala.

Momento histórico

Rebeca Andrade, a brasileira com maior número de medalhas olímpicas, protagonizou um momento histórico ao superar a favorita Simone Biles. A performance impecável da brasileira conquistou o público e a admiração de suas adversárias. A ginasta foi reverenciada no pódio pelas estadunidenses Simone Biles e Jordan Chiles, que se curvaram diante da campeã olímpica. A cena se tornou uma das mais icônicas de Paris 2024.

Rebeca Andrade foi medalhista de ouro no solo, com uma dificuldade de 5.900 e uma execução de 8.266, registrando uma nota de 14.166 em sua apresentação. Simone Biles, favorita ao ouro na prova, ficou em segundo lugar com 14.133, e sua compatriota Jordan Chiles completou o pódio com 13.766.

