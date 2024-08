Museu do Louvre brinca sobre expôr foto icônica de Rebeca Andrade; confira

O registro icônico das atletas norte-americanas, Simone Biles e Jordan Chiles, reverenciando a ginasta brasileira Rebeca Andrade no pódio, vem sendo muito comentado nas redes sociais. A foto foi tirada após a brasileira conquistar uma medalha de ouro ao obter o melhor resultado na final do solo, nesta segunda-feira (5).

Em meio à repercussão do momento, o perfil do Museu do Louvre brincou, em uma rede social, sugerindo expor a foto no local, famoso por abrigar obras como a Mona Lisa, a Vênus de Milo e a Balsa da Medusa.

A sugestão veio após o perfil oficial das Olimpíadas compartilhar a foto no X (antigo Twitter). Nos comentários da publicação, o famoso museu francês comentou: “Talvez devêssemos pendurá-lo no Louvre”. Diversos internautas apoiaram a ideia, um deles, inclusive, chegou a simular como a arte ficaria no local. Confira:

Rebeca Andrade ficou em primeiro lugar na prova do solo ao se apresentar com a mistura das canções “End of Time”, de Beyoncé, e “Movimento da Sanfoninha”, de Anitta, e garantir uma nota de 14.166. Com a conquista do ouro, Rebeca Andrade se tornou a maior medalhista olímpica do Brasil, com 6 medalhas no total.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)