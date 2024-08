Rebeca Andrade maratonou ‘Grey’s Anatomy’ antes do ouro; saiba detalhes da série

Rebeca Andrade, ouro nas Olimpíadas de Paris 2024, revelou alguns se seus pensamentos antes de competir. A ginasta brasileira conquistou, nessa segunda-feira (5), o lugar mais alto do pódio na competição do solo, deixando Simone Biles em segunda posição. A campeã, que repercutiu ao falar que pensava em receitas culinárias durante o aquecimento, contou que assistiu a “Grey’s Anatomy” antes de se tornar bicampeã olímpica.

Em entrevista com Diogo Defante, da CazéTV, Rebeca foi questionada sobre qual receita estava pensando no momento, já que a revelação deixou os brasileiros curiosos. “Hoje eu não tava pensando em receita, porque eu assisti a muita série ontem. Aí, eu sonhei com a série que eu tava assistindo”, explicou.

Rebeca afirmou que até sonhou com “Grey’s Anatomy”. “Eu sonhei que era médica, que tava operando. Mas anteontem, gente, eu realmente tava pensando na receita. Era uma receita muito boa”, revelou.

O que é “Grey’s Anatomy”?

“Grey’s Anatomy” é uma série norte-americana de drama médico. A produção, iniciada em 2005, já está em sua 21ª temporada. Shonda Rhimes é a criadora do seriado, que conta com diversas estrelas no elenco, como Ellen Pompeo, Chandra Wilson, Patrick Dempsey, Sandra Oh, Justin Chambers, Katherine Heigl e T. R. Kinght - destaques das primeiras temporadas.

"Grey's Anatomy" estreou em 2005 (Reprodução)

A série acompanha médicos do Seattle Grace Hospital, atual Grey Sloan Memorial Hospital, na vida pessoal e profissional. O drama inicia com a história da interna Meredith Grey (Ellen Pompeo), filha de uma famosa médica, que se une aos colegas Cristina Yang (Sandra Oh), Izzie Stevens (Katherine Heigl), Alex Karev (Justin Chambers) e George O'Malley (T. R. Knight) em uma jornada de surpresas e desafios.

Até o momento, “Grey’s Anatomy” possui 401 episódios e três séries spin-off (originadas da produção principal): “Private Practice” (2007-2013), “Station 19” (2018-2024) e “Grey’s Anatomy B-Team” (2018). A obra está disponível no Disney+.

De Seattle para Los Angeles

"Private Practice", spin-off de "Grey's Anatomy" (Reprodução)

“Private Practice” possui seis temporadas e também está no catálogo do streaming. O seriado relata as vivências da médica Addison Montgomery (Kate Walsh) após se mudar para Los Angeles. Ao lado de Naomi Bennett (Audra McDonald), Cooper Freedman (Paul Adelstein), Sam Bennett (Taye Diggs), Violet Turner (Amy Brenneman) e Pete Wilder (Tim Daly), a cirurgiã neonatal passa a trabalhar em uma clínica particular, enquanto tenta realizar o sonho de ser mãe.

Fora do hospital

"Station 19", spin-off de "Grey's Anatomy" (Reprodução)

Fora do ambiente hospitalar e dentro do quartel de bombeiros, a história é diferente em “Station 19”. A trama, disponível no Disney+, acompanha o dia a dia de resgates, missões e problemas pessoais de Andy Herrera (Jaina Lee Ortiz), Jack Gibson (Grey Damon), Ben Warren (Jason Winston George) e Maya Bishop (Danielle Savre).

A nova geração

"Grey's Anatomy: B-Team", spin-off de "Grey's Anatomy" (Reprodução)

Com episódios no YouTube, “Grey’s Anatomy B-Team” é voltada aos internos de 2018 do Grey Sloan Memorial Hospital. A série é dirigida por Sarah Drew, ex-membro da obra principal, e apresenta o início da carreira de Sophia Taylor Ali (Dahlia Qadri), Jake Borelli (Levi Schmitt), Alex Blue Davis (Casey Parker), Jaicy Elliot (Taryn Helm), Rushi Kota (Vik Roy) e Jeanine Mason (Samantha “Sam” Bello).

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão de Enderson Oliveira, editor de OLiberal.com)