Olimpíadas 2024: Câmera flagra Simone Biles nervosa antes de anúncio da nota do solo; VÍDEO

A brasileira Rebeca Andrade quebrou a hegemonia da estadunidense Simone Biles ao conquistar o ouro no solo nas Olimpíadas de Paris. Um momento curioso da final foi flagrado pelas câmeras da transmissão dos Jogos, a ginasta norte-americana, ficou a apreensiva com sua nota e disse estar com medo do resultado.

"Acho que a Rebeca levou essa. Estou com medo", afirmou a ginasta dos EUA.

Rebeca foi a segunda a se apresentar. A brasileira fez um solo muito limpo e bonito, o que garantiu a ela uma nota de 14.166. A ginasta assumiu a liderança da prova e de lá não saiu.

VEJA MAIS

Biles foi uma das últimas a fazer a série, ela era a principal candidata a medalha de ouro, no entanto, teve alguns problemas de execução e não superou a Rebeca.

No final, Simone Biles ficou 14.133 na pontuação geral e com a prata. O bronze foi para a também norte-americana Jordan Chiles, última a se apresentar, com uma nota de 13.766.

Com a medalha de ouro, Rebeca Andrade se tornou a maior medalhista do Brasil, entre homens e mulheres, em Olimpíadas. Em duas edições de Jogos Olímpicos, a brasileira acumulou seis medalhas, duas de ouros, três de pratas e uma de bronze.