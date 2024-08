Olimpíadas 2024: Rebeca Andrade ganha ouro e marca dia de disputas; confira os resultados do Brasil

O Time Brasil teve um dia cheio de conquistas e derrotas nas disputas das Olimpíadas de Paris 2024, nesta segunda-feira (05/8). O dia começou com classificações no Atletismo, e a consagração de Rebeca Andrade como a maior medalhista olímpica da história do Brasil com o ouro no solo da ginástica artística. No vôlei de quadra tristeza, a seleção brasileira masculina foi eliminada nas quartas de final, mas na areia a dupla Ana Patrícia e Duda garantiu mais uma vitória.

Confira os principais resultados do Time Brasil nesta segunda-feira (05/8):

Atletismo

No atletismo, Alison dos Santos, um dos favoritos para garantir mais uma medalha para o Brasil, garantiu a classificação para a semifinal dos 400m com barreiras. Além dele, Matheus Lima garantiu uma segunda vaga para o Brasil na semifinal da mesma prova.

Alison dos Santos (REUTERS/Sarah Meyssonnier) Alison dos Santos (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Canoagem

Após dias de disputa, Ana Sátila encerrou sua passagem pelos Jogos Olímpicos em oitavo lugar no caiaque cross. A brasileira, de 28 anos, não conseguiu manter o desempenho anterior e foi superada pela francesa Angele Hug na última baliza.

Ana Sátila (REUTERS/Molly Darlington) Ana Sátila (REUTERS/Molly Darlington)

Ginástica artística

Na ginástica, o dia começou com a disputa da final individual feminina na trave. Rebeca Andrade e Julia Soares representaram o Brasil, mas não conquistaram lugares no pódio, com a primeira terminando em quarto lugar na prova, enquanto Soares terminou em sétimo.

Já no solo, somente Rebeca representou o Time Brasil, e foi a segunda a se apresentar, garantindo a pontuação de 14.166. Com apreensão, ficando em primeiro lugar enquanto via as rivais se apresentarem, a ginasta não foi superada e conquistou a medalha de ouro no solo, superando a principal rival, a norte-americana Simone Biles, que ficou com a prata.

Simone Biles (prata) dos EUA, Rebeca Andrade (ouro) do Brasil e Jordan Chiles (bronze) dos EUA posam durante a cerimônia do pódio da ginástica artística feminina, categoria solo (Gabriel BOUYS / AFP) Simone Biles (prata) dos EUA, Rebeca Andrade (ouro) do Brasil e Jordan Chiles (bronze) dos EUA posam durante a cerimônia do pódio da ginástica artística feminina, categoria solo (Gabriel BOUYS / AFP)

Hipismo e saltos ornamentais

No Hipismo, Rodrigo Pessoa e Stephan Barcha garantiram vagas na final da prova de saltos individual do hipismo. Yuri Mansur, terceiro brasileiro que disputava a prova, terminou apenas na 62ª posição e foi eliminado.

Nos saltos ornamentais, a quarta melhor do mundo, Ingrid Oliveira, não conseguiu fazer uma boa performance e não avançou nas Olimpíadas. Ela terminou com a 18ª e última colocação da disputa.

Yuri Mansur do Brasil montando Miss Blue em ação (REUTERS/Zohra Bensemra) Yuri Mansur do Brasil montando Miss Blue em ação (REUTERS/Zohra Bensemra)

Tênis de mesa

No tênis de mesa, o time masculino brasileira se superou e avançou para as quartas de final por equipes. A disputa terminou em 3 a 1, com os brasileiros Hugo Calderano, Vitor Ishiy e Guilherme Teodoro, garantindo a continuação da disputa para alcançar uma medalha. Já a equipe feminina, formada por Giulia e Bruna Takahashi e Bruna Alexandre, não conseguiu superar a Coreia do Sul e foi eliminada por 3 a 1.

Hugo Calderano do Brasil em ação durante sua partida de oitavas de final contra João Geraldo de Portugal. (REUTERS/Kim Hong-Ji) Hugo Calderano do Brasil em ação durante sua partida de oitavas de final contra João Geraldo de Portugal. (REUTERS/Kim Hong-Ji)

Vôlei

No vôlei, a seleção brasileira masculina tentou, mas não conseguiu superar os Estados Unidos, e foi eliminada nas quartas de final das Olimpíadas, por 3 sets a 1. Esta é a primeira vez que o técnico Bernardinho deixa uma disputa olímpica sem medalhas.

Seleção masculina saiu eliminada das Olimpíadas (REUTERS/Annegret Hilse) Seleção masculina saiu eliminada das Olimpíadas (REUTERS/Annegret Hilse)

Vôlei de praia

Na disputa do vôlei na areia, Ana Patrícia e Duda conseguiram se manter firmes e invictas e avançaram para as quartas de final na disputa. A dupla número 1 do mundo passou sem dificuldades pelas rivais japonesas, vencendo por 2 sets a 0.

Eduarda Santos Lisboa do Brasil e Ana Patricia Silva Ramos do Brasil comemoram durante a partida. (REUTERS/Esa Alexander) Eduarda Santos Lisboa do Brasil e Ana Patricia Silva Ramos do Brasil comemoram durante a partida. (REUTERS/Esa Alexander)

Surfe

No surfe, após ser eliminado por uma “falta” de ondas na disputa por vaga na final, Gabriel Medina foi para a disputa pela medalha de bronze e garantiu o pódio para o Brasil. Na disputa individual feminina, Tatiana Weston-Webb garantiu mais uma medalha para o Brasil se classificando para a grande final, que deve ser disputada ainda esta noite no Taiti.

Gabriel Medina foi bronze no surfe (Ed Sloane/Pool via REUTERS) Gabriel Medina foi bronze no surfe (Ed Sloane/Pool via REUTERS)