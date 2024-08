Gabriel Medina encontra fotógrafo francês que fez foto icônica nos Jogos

O surfista brasileiro Gabriel Medina encerrou sua participação nas Olimpíadas de Paris na última segunda-feira (5) com uma vitória memorável. Após enfrentar o peruano Alonso Correa, Medina garantiu a medalha de bronze, adicionando mais um capítulo à história do surfe brasileiro nos Jogos Olímpicos.

Além da conquista na competição, outro momento protagonizado por Medina chamou atenção nos Jogos de Paris 2024. Uma imagem do surfista, capturada pelo fotógrafo francês Jerome Brouillet, tornou-se icônica: nela, Medina salta com a prancha ao lado e o dedo apontado para o céu. A foto rapidamente se espalhou nas redes sociais, simbolizando a garra e a paixão do atleta pelo esporte.

Na última sexta-feira (9), Medina e Brouillet tiveram a oportunidade de se encontrar em Paris, em um evento promovido por um dos patrocinadores do surfista. Durante o encontro, os dois trocaram ideias e refletiram sobre o impacto da fotografia, que transformou uma simples manobra de surfe em uma cena inesquecível.

Jerome Brouillet também é responsável por outro registro extraordinário envolvendo uma brasileira. Durante as competições no Taiti, ele capturou o momento em que a surfista Tati Weston-Webb deslizava sobre as ondas, enquanto uma baleia saltava surpreendentemente perto dela. Essa foto, assim como a de Medina, revela a mágica e a imprevisibilidade do esporte.

Medina agora se prepara para defender mudanças no surfe para a próxima Olimpíada, em Los Angeles, onde busca novamente representar o Brasil e, quem sabe, conquistar mais uma medalha para sua coleção.