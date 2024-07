Olimpíadas 2024: Pedro Scooby expõe e questiona imparcialidade de jurado do surfe com Medina

Pedro Scooby surpreendeu a todos ao expor o juiz australiano Ben Lowe nas redes sociais. O brasileiro divulgou uma foto do árbitro de surfe ao lado de Ethan Ewing, também da Austrália e possível adversário de Gabriel Medina nas Olimpíadas de Paris, e alertou o público sobre o risco do jurado prejudicar o surfista do Brasil nos Jogos Olímpicos.

Por meio de vídeos divulgados nos stories do Instagram, Scooby detalhou a situação do árbitro. Segundo ele, nas Olimpíadas de Tóquio-2020(2021), o juiz foi denunciado por conta de uma suposta "perseguição" ao brasileiro. Pedro afirmou que as notas atribuídas aos adversários de Medina sempre foram mais altas, mesmo que Gabriel tivesse sido melhor, na última edição dos Jogos.

"Lá em Tóquio, um juiz deu as notas mais altas para os adversários do Medina e as notas mais baixas para ele nas baterias. Foi feita uma reclamação formal para o Comitê Olímpico Internacional, e os caras não fizeram nada. Este cara está aqui [em Teahupoo, no Taiti], de novo. Hoje, eu recebi uma foto dele abraçado com Ethan [Ewing], que é o cara que se passar, e o Medina também passar, eles podem se enfrentar na semifinal", detalhou o ex-marido de Luana Piovani que estava com um filtro de Gabriel Medina.

Com o registro dos atleta e membro da comissão de pontuação, Pedro questionou a imparcialidade de Lowe, comparando a situação com caso um árbitro de futebol do clássico Fla-Flu aparecesse em uma foto com Gabigol, do Flamengo.

"Vamos fazer uma comparação: imagina o Fla-Flu e um dia antes do jogo, o juiz vai encontrar o Gabigol. Está de sacanagem, meu irmão? Isso aqui é uma entidade séria. Olimpíadas. Não poderia acontecer isso", frisou o brasileiro.

Pedro Scooby, que também é surfista, apontou a nacionalidade dos dois. Tanto o juiz quanto o atleta são da Austrália e alertou o público para ficar de olho da escalação dos árbitros e notas que serão atribuídas.

"Os dois são australianos: o Ben Lowey [juiz] e o Ethan Ewing [surfista]. Nesta reclamação, foi mostrada a estatística das baterias e como ele prejudicou o Gabriel. Aqui nas Olimpíadas, você consegue ver [as notas e nome de cada juiz]. Na WSL, você não consegue ver, só se vê a bandeira do juiz, mas não o nome de quem deu as notas", declarou Scooby.

Nesta edição dos Jogos, Ben Lowe não deu nenhuma nota muito diferente dos outros juízes a Medina. De fato, o árbitro tem sido muito rigoroso nas baterias do brasileiro, no entanto, nada muito diferente dos outros.

Na última disputa de Medina, em que o brasileiro conseguiu a onda que rende a foto icônica, o australiano deu 9,8 para o surfista. O juiz do Brasil, Luiz Dantas, deu 9,9. O norte-americano Tory Gilkerson e o Francês Thierry Vidal pontuaram com 10. Já o neozelandês Daniel Kosoof repetiu o 9,8. No final, a média de Gabriel foi o recorde 9,9.