Paralimpíadas 2024: confira a agenda de competições do Time Brasil hoje (06/9)

Está chegando ao fim os Jogos Paralímpicos de Paris 2024. Com o último dia de competições marcado para o próximo domingo (08/9), o Time Brasil busca mais medalhas para se concretizar no top 10 do quadro geral de medalhas nos jogos, em competições nesta sexta-feira (06/9).

O paraense Alan Fonteles é um dos destaques do dia, e busca uma medalha na final dos 400 metros rasos T62 masculino, que rola às 14h33.

Confira a agenda do Time Brasil nas Paralimpíadas nesta sexta-feira (06/9):

Atletismo Paralímpico

5h05 | Izabela Campos - Arremesso de peso F12 feminino (final)

5h56 | Keyla Barros - 1500m rasos T20 feminino (final)

6h08 | Lucas Lima, Petrúcio Ferreira e Thomaz Ruan - 400m rasos T47 masculino (classificatórias)

7h35 | Henrique Caetano e Fábio Bordignon - 200m rasos T35 masculino (classificatórias)

7h54 | Brasil - 4 x 100m rasos misto (classificatórias)

14h10 | Thiago Paulino - Arremesso de peso F57 masculino (final)

14h33 | Alan Fonteles - 400m rasos T62 masculino (final)

14h58 | Clara Barros, Lorraine Aguiar e Viviane Soares - 200m rasos T12 feminino (classificatórias)

15h19 | Christian Gabriel - 200m rasos T37 masculino (classificatórias)

15h33 | Aser Ramos - 100m rasos T36 masculino (classificatórias)

15h35 | Jardênia Félix e Zileide Cassiano - Salto em distância T20 feminino (final)

Ciclismo Estrada Paralímpico

4h30 | Lauro Chaman - Corrida C4-5 masculino (final)

Natação Paralímpica

4h30 | Talisson Glock - 400m livre S6 masculino (classificatórias)

4h46 | Laila Suzigan - 400m livre S6 feminino (classificatórias)

5h02 | Samuel Oliveira - 50m borboleta S5 masculino (classificatórias)

5h10 | Esthefany Rodrigues - 50m borboleta S5 feminino (classificatórias)

5h47 | Arthur Xavier - 100m costas S14 masculino (classificatórias)

5h55 | Ana Karolina Soares - 100m costas S14 feminino (classificatórias)

6h03 | Gabriel Araújo - 50m livre S3 masculino (classificatórias)

6h10 | Alan Basílio - 50m livre S4 masculino (classificatórias)

6h17 | Lídia Cruz - 50m livre S4 feminino (classificatórias)

6h25 | Wendell Belarmino - 100m borboleta S11 masculino (classificatórias)

6h34 | Gabriel Cristiano - 100m livre S8 masculino (classificatórias)