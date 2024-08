Após perder medalha de bronze, ginasta Jordan Chiles anuncia pausa para cuidar da saúde mental

A ginasta americana Jordan Chiles anunciou em suas redes sociais que vai se afastar temporariamente do mundo online para cuidar de sua saúde mental. A decisão foi divulgada logo após a notícia de que o Tribunal Arbitral do Esporte (CAS) aceitou o recurso da Federação Romena, que contestou a colocação de Chiles na terceira posição durante a final do solo na ginástica artística nas Olimpíadas de Paris 2024.

A controvérsia teve início após a final do solo, quando Chiles, inicialmente, foi classificada em quinto lugar. Seu treinador, no entanto, apresentou um recurso argumentando que a nota de dificuldade de um dos movimentos não havia sido corretamente avaliada. Após a revisão, a nota da atleta foi ajustada para 13.766, elevando-a para a terceira posição, o que lhe garantiu a medalha de bronze, desbancando a romena Ana Maria Barbosu, que havia comemorado a conquista.

Em sua publicação no Instagram, onde conta com 1.2 milhão de seguidores, Chiles escreveu: "Estou tirando um tempo e me afastando das redes sociais para cuidar da minha saúde mental. Obrigado." A mensagem gerou uma onda de apoio de fãs e colegas atletas, que elogiaram sua coragem em priorizar o bem-estar mental.

No entanto, a Federação Romena questionou a justiça da revisão da nota, alegando que a ginasta Sabrina Maneca-Voinea foi penalizada injustamente por ter supostamente pisado fora do tablado durante sua apresentação. O caso foi levado ao Tribunal Arbitral do Esporte, que acabou por decidir a favor da equipe romena. O CAS determinou que o recurso da equipe americana havia sido apresentado após o tempo regulamentar, invalidando o aumento da nota de Chiles. Com a decisão, Ana Maria Barbosu retornou ao pódio, enquanto Chiles perdeu sua medalha de bronze.

A decisão gerou debates acalorados no mundo esportivo, destacando a complexidade das regras e a importância de decisões justas nas competições de alto nível. Enquanto isso, Jordan Chiles optou por se afastar do foco da mídia e das redes sociais para focar em sua recuperação emocional, um gesto que reflete a crescente conscientização sobre a saúde mental dos atletas de elite.

Com a decisão, a romena Ana Maria Barbosu agora comemora oficialmente sua medalha de bronze nas Olimpíadas de Paris 2024, enquanto o futuro de Jordan Chiles, uma das principais atletas da ginástica americana, segue incerto.