Ministro do Esporte manda exonerar responsável por post racista sobre as Olimpíadas

O ministro do Esporte, André Fufuca, anunciou nesta sexta-feira (26/7) que ordenou a exoneração do responsável pela publicação racista feita pela pasta durante a cerimônia de abertura das Olimpíadas de Paris.

A página oficial do Ministério do Esporte publicou uma foto de um macaco com a legenda "Todo mundo aguardando o nosso barco", referindo-se à delegação brasileira que passaria pelo Rio Sena. O post foi apagado minutos depois.

VEJA MAIS

“Ao tomar conhecimento do post publicado, determinei imediata exoneração do autor do post e solicitei abertura de processo administrativo disciplinar para apurar as responsabilidades e responsáveis”, declarou o ministro.

Em nota, o Ministério do Esporte reconheceu o erro e lamentou o episódio. “A publicação foi imediatamente retirada do ar, devido à sua conotação insensível e ofensiva”.

Legenda (Reprodução X)

Entenda o caso

A publicação feita no X (antigo Twitter) mostrava um macaco com um chapéu dentro de uma embarcação. O post dizia: “Todo mundo aguardando o nosso barco” e incluía um emoji com a bandeira do Brasil.

A postagem fazia referência ao desfile das delegações pelo rio Sena, durante a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos em Paris ocorrida nesta sexta-feira. Após a repercussão negativa, a publicação foi apagada, mas a imagem já havia sido replicada pelos usuários nas redes sociais.