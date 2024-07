Saiba quem é a mulher que imitou macaco durante roda de samba no Rio de Janeiro

Na última sexta-feira (19), duas pessoas brancas foram flagradas imitando macacos durante roda de samba no Rio de Janeiro (RJ). A situação, registrada pela jornalista Jackeline Oliveira, aconteceu na Praça Tiradentes, em Santa Teresa. Entre os envolvidos, está a argentina Carolina de Palma e um brasileiro ainda não identificado.

VEJA MAIS

Carolina é natural de Buenos Aires, capital do país. Professora de música, a mulher estava no RJ para participar do XXVIII Seminário Latino-Americano de Educação Musical. O Fórum Latino-Americano de Educação Musical Seção Brasil (FLADEM Brasil) emitiu nota de repúdio e declarou a ausência de vínculo dos envolvidos com a organização.

“Este vídeo foi gravado já quando todo o Seminário havia terminado e não teve a ver com nenhuma das atividades acadêmicas, pedagógicas ou culturais que foram desenvolvidas durante nosso evento. É importante dizer que atos individuais realizados dentro e fora dos espaços do FLADEM são respondidos de forma particular dentro das esferas competentes. Com isto, queremos explicitar que repudiamos categoricamente este tipo de ação”, declarou o órgão.

Após a divulgação das imagens, Carolina de Palma excluiu as contas nas redes sociais. Especula-se que o homem tenha feito o mesmo.

Jackeline Oliveira, jornalista que registrou a ação, também fez denúncia formal de racismo na Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi). Ela foi acompanhada por Wanderson Luna, idealizador da roda de samba “Pede Teresa”; Mônica Cunha, vereadora (PSOL); e uma advogada.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)