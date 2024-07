Casal é flagrado imitando macacos durante samba no Rio

Um casal foi flagrado fazendo gestos racistas e imitando macacos na última sexta-feira (19/7) em uma roda de samba na Praça Tiradentes, chamado “Pede Tereza”, no Rio de Janeiro. Quem registrou a cena foi a jornalista Jackeline Oliveira, do gabinete da vereadora Monica Cunha (PSol), presidente da Comissão de Combate ao Racismo, que publicou o caso.

Nas imagens, é possível ver o casal fazendo de forma vexatória e chamativa gestos de macaco, no meio de outras pessoas, eles dançam e gritam imitando sons do animal. Em um momento é possível ver a mulher finge pegar piolhos na cabeça do rapaz. Mesmo com as pessoas em volta olhando, eles continuam rindo sem se intimidarem.

Jackeline compartilhou o vídeo nas redes sociais. Em seu perfil no X, antigo Twitter, ela disse que a cena foi tão agressiva que a única reação foi iniciar a gravação para ter provas e solicitar a retirada do casal do local pelos seguranças do evento.

“Toda vez que eu vejo um caso de racismo na rua, eu fico me perguntando: ‘Por que as pessoas não impediram? Por que ninguém fez nada?’ Aí, é por isso! Porque o racismo constrange a gente ao ponto de ter mais de 50, 60, 100 pessoas em volta daquelas pessoas, pessoas pretas, e ninguém fazer nada, homens e mulheres, ninguém fazer nada.”

No post, a jornalista comenta a reação que teve ao fazer o registro. “Quando o racismo atravessa a gente não é assim. Uns te batem, uns silenciam. O meu posicionamento na hora foi ter provas”, conta. Jackeline ainda afirmou que, nesta segunda-feira (22/7), fará uma denúncia de racismo contra o casal, que ainda não foi identificado.

A organização do evento também se posicionou repudiando o caso. “Desculpem a demora. Como vocês podem ver, já acordamos tocando. Mas ontem, no Pede Teresa, teve um caso de racismo. Racismo é crime, e não vamos tolerar. E, por um acaso, a Jackeline Oliveira, que é do gabinete da vereadora Mônica Cunha, que é presidente da Comissão de Combate ao Racismo na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, estava lá e fez um vídeo que vocês vão ver: um homem branco e uma mulher branca imitando macacos, dançando que nem macacos no samba. Segunda-feira vamos entrar com uma denúncia de racismo.”