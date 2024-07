Grupo de samba registra caso de racismo após casal ser flagrado imitando macacos em evento

Representantes do grupo de samba "Pede Tereza", que se apresentava na Praça Tiradentes, no Rio de Janeiro, quando um casal começou a fazer gestos racistas e imitando macacos, compareceram na Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância, nesta segunda-feira (22), para registrar o caso de racismo. As vítimas estavam acompanhadas de uma advogada e da presidente da Comissão de Combate ao Racismo da Câmara do Rio, vereadora Monica Cunha (PSOL).

O episódio aconteceu na última sexta-feira (19/7) e foi registrado em vídeo pela jornalista Jackeline Oliveira, do gabinete de Monica Cunha. Nas imagens, é possível ver o casal fazendo de forma vexatória e chamativa gestos de macaco. No meio de outras pessoas, eles dançam e gritam imitando sons do animal.

"Isso é só repetição de todos os dias, tomou vulto porque a Jacke conseguiu filmar e conseguiu colocar no digital. Mas, a gente vive isso todo dia, não tem nada de novo", desabafou o representante da roda de samba, Wanderso Luna, ao portal O Dia.

Jackeline Oliveira, que compartilhou a cena nas redes sociais, disse que a cena foi tão agressiva que a única reação foi iniciar a gravação para ter provas e solicitar a retirada do casal do local pelos seguranças do evento. Mais tarde, ela decidiu procurar a Comissão de Combate ao Racismo da Câmara. "Eu não imaginava que teria tanta força, mas a população se mobilizou, porque não pode ser só mais um caso de racismo, tem que ter algum tipo de punição", disse ela.

Segundo Jackeline, o casal que aparece no vídeo é uma mulher argentina, de Buenos Aires, que estava em um congresso no Rio, e um homem carioca. Para ela, um dos envolvidos ser estrangeiro não diminui a gravidade do caso: "Nada ameniza o racismo, país nenhum, lugar nenhum dá a entender que o racismo é uma coisa boba, uma brincadeira".

Ao falar sobre o episódio, Wanderso disse que foi muita "energia positiva" não ter dado um problema muito maior. "Porque imagina, alguém imitando macaco, a gente sabe quanto isso dói na gente, o primeiro que dá um tapa, tem uma multidão, olha só o tamanho do problema que o poder público, a sociedade, podem tratar, podem prevenir", disse ele.

O representante do grupo de samba acredita que o episódio racista poderia ter sido evitado se houvesse mais conscientização da sociedade e ações do poder público. Ele também disse que além de punições mais severas, é preciso criar espaços onde pessoas pretas possam se sentir seguras, em especial aqueles relacionados à cultura, como as rodas de samba.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)