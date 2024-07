Aposentada que chamou humorista de 'macaco' em prédio é condenada a desocupar edifício

Elisabeth Morrone, aposentada responsável por ataques racistas contra seu vizinho, o humorista Eddy Junior em outubro de 2022, recebeu do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) a ordem de desocupar definitivamente seu apartamento no prédio dentro de 90 dias corridos, sob pena de medidas coercitivas.

A juíza Laura de Mattos Almeida, da 29ª Vara Cível do TJSP, também determinou a ré “ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa”. A condenação por indenização de dano moral foi expedida na última terça-feira (16). As informações são do Metrópoles.

Além disso, a Justiça de São Paulo rejeitou uma reclamação movida por Elisabeth que buscava anular multas aplicadas pelo condomínio e solicitar indenização por danos morais.

O caso foi iniciado pelo condomínio United Home & Work, situado na Barra Funda, zona oeste de São Paulo. Paralelamente, a aposentada enfrenta outro processo movido pelo Ministério Público de São Paulo (MPSP), onde é acusada de injúria racial e ameaça.

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de OLiberal.com)