'Formando Leitores': projeto incentiva a leitura em comunidades do interior do Pará

Em um país onde os índices de leitura ainda são preocupantes, o projeto Formando Leitores, desenvolvido em parceria entre a Barra do Pará e a Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Marieta Nunes, incentiva o hábito na região de Marapanim, no Pará. Através de diversas iniciativas, o projeto busca despertar o amor pela leitura em crianças, jovens e adultos, promovendo a transformação social e o desenvolvimento da educação na região.

O projeto, que vem sendo implementado desde 2022, visa reverter a baixa taxa de leitura no Brasil, onde apenas 16% dos adultos compraram livros nos últimos 12 meses e apenas 52% da população é considerada leitora, segundo dados do IBGE e de pesquisas de 2019. São considerados leitores aqueles que tinham lido pelo menos um livro, mesmo em parte, nos últimos três meses. O alto preço dos livros no Brasil, que aumentou ainda mais nos últimos anos, e a falta de livrarias nas cidades, são sem dúvida fatores que dificultam o acesso à leitura de boa parte da população.

Entre as ações desenvolvidas pelo projeto, está o apoio dado para a criação da primeira biblioteca comunitária na comunidade Vista Alegre, em Marapanim, no Pará. O espaço, denominado Professor Lourenço dos Anjos Pinto, foi totalmente reformado e equipado pela empresa, beneficiando cerca de 300 estudantes da educação infantil e do ensino fundamental, além da comunidade local.

VEJA MAIS

Atividades de incentivo

Essa iniciativa tem um papel fundamental em despertar o interesse pela leitura e aprimorar as habilidades dos estudantes. Como a aluna Paloma Ferreira, de 10 anos, aluna do 5º ano, que foi destaque na maratona de leitura, com 29 livros lidos, em apenas dois meses. A jovem conta que sempre recebeu o incentivo da família e pretende se tornar médica e ajudar o seu município.

"A maratona da leitura é uma estratégia que acontece de forma bimestral com direito a uma premiação para quem se destacar com maior número de livros lidos, para incentivar e desenvolver no estudante o interesse e prazer pela leitura e, consequentemente, aprimorar a habilidade de ler. Nossa biblioteca é a única no município onde os estudantes do fundamental e ensino médio realizam suas pesquisas literárias", afirma Daniela Martins, coordenadora pedagógica da Escola Marieta Nunes.

O espaço oferece atividades de consultas e empréstimos de livros, rodas de leitura, teatro e palestras, com a orientação de profissionais capacitados cedidos pela Prefeitura de Marapanim, por meio da Secretaria Municipal de Educação.

Este ano, a escola de Vista Alegre foi contemplada com 4.800 livros literários da Secretaria de Cultura do Estado, por meio do projeto Leitura por Todo o Pará, do Governo do Pará. "Com o apoio da iniciativa privada, a escola e os professores têm um papel essencial para manter esse interesse pela leitura vivo quando as crianças se tornam adolescentes e começam a ter outros interesses, além da pressão crescente para o vestibular e escolha da carreira. Para nós é importante estar contribuindo com a educação nas comunidades em que atuamos", conta o superintendente da Barra do Pará, Jorge Barbeito.

Sobre o projeto Formando Leitores

A biblioteca comunitária, parte central do Projeto Formando Leitores, é uma das várias iniciativas educacionais apoiadas pela Barra do Pará na região. Além disso, o projeto inclui aulas de reforço com material didático para crianças do ensino fundamental, abrangendo também as escolas das Ilhas de Itauçú e Tamaruteua, em Marapanim, com recursos pedagógicos e melhorias das instalações físicas.

Recentemente, a empresa apoiou a reforma da Sala de Recursos Multifuncionais, que oferece atendimento educacional especializado aos alunos da Escola Marieta Nunes. O projeto também contempla adultos por meio do EJA (Educação de Jovens e Adultos), um programa federal que oferece Ensino Fundamental e Médio para aqueles que não tiveram a oportunidade de estudar na idade escolar.

O Formando Leitores teve apoio também das famílias dos alunos, preocupadas com o retorno à sala de aula após a pandemia de Covid-19, que impactou o desenvolvimento escolar de muitas crianças.

Sobre a Barra do Pará

A Barra do Pará atua na Zona de Praticagem 03 (ZP3), que inclui Belém e o Complexo Portuário de Vila do Conde e adjacências, conforme regulamentações da Marinha do Brasil. A atividade é fiscalizada pela autoridade marítima, por meio das normas e procedimentos da Capitania dos Portos da Amazônia Oriental – NPCP 2022.

Atividade essencial à navegação na Amazônia, a praticagem tem importância, também, para a própria segurança ambiental e prevenção de acidentes nas áreas de navegação. De forma isolada ou em cooperação com os órgãos públicos, as empresas têm atuação constante na realização de salvamentos, inclusive de pescadores envolvidos em acidentes e naufrágios, colaborando para a segurança da navegação e salvaguarda da vida humana nos rios. Além disso, a Barra do Pará realiza diversas outras ações na área da saúde, meio ambiente e geração de renda.