Centur realiza projeto ‘Bibliotecas Transformadoras’, sobre programas de leitura na Usina da Paz

Nesta quinta-feira (14), o Centur realiza o projeto “Bibliotecas Transformadoras”, com uma palestra do gerente das bibliotecas das Usinas da Paz, Waldiney Romano. Este evento ocorre a cada dois meses e serve como um programa de troca de experiências sobre bibliotecas que desenvolvem atividades e serviços inovadores com as comunidades atendidas nas Usinas.

O evento é gratuito e acontecerá no Auditório Aloysio Chaves, na Biblioteca Pública Arthur Vianna, no Centur, em Belém. A palestra inicia às 15h e finaliza às 17h. Nessa edição, o assunto abordado pelo gerente das bibliotecas será a mediação da informação e da leitura nas Usinas da Paz e de quais formas o bibliotecário pode realizar intermediação partindo do desenvolvimento de práticas de leitores com a população.

O "Bibliotecas Transformadoras" visa comunicar as ações realizadas nas Usinas por bibliotecários e mediadores de leitura e informação. De acordo com Socorro Baia, esta proposta também consegue compartilhar os variados serviços oferecidos pela Fundação Cultural do Pará (FCP).

"Por meio de práticas viáveis que apresentam bons resultados para o público frequentador das atividades culturais nas bibliotecas das Usinas da Paz”, complementa a coordenadora.

Serviço Projeto “Bibliotecas Transformadoras”

- Data: 14 de março (quinta-feira)

- Horário: 15h às 17h

- Local: Auditório Aloysio Chaves - Biblioteca Arthur Vianna, (3° Andar), no Centur

- Endereço: Av. Gentil Bittencourt, 650 – Nazaré

Valor: gratuito

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do Coordenador do Núcleo de Cultura de Oliberal.com, Abílio Dantas)