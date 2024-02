Programação no Centur celebra 100 anos de Benedicto Monteiro

O escritor e jornalista paraense Benedicto Monteiro completaria seu centenário no próximo dia 1º de março. Para celebrar seu legado, a Fundação Cultural do Pará (FCP) está preparando uma programação especial na Biblioteca Pública Arthur Vianna, no Centur, em Belém. Os eventos acontecerão nos dias 29 de fevereiro e 1º de março, em diversos horários.

Um dos eventos é o Workshop “Literatura Paraense em Foco”, ministrado pelo professor de literatura Abílio Pacheco. O workshop ocorrerá nos dias 29 de fevereiro e 1º de março, com o objetivo de criar diálogos sobre pesquisas acadêmicas feitas na Amazônia e qualificar professores sobre temáticas comuns à produção literária do Pará, além de expandir o conteúdo pedagógico sobre Benedicto Monteiro. São oferecidas 60 vagas, com certificado de participação, e as inscrições estão abertas desde quinta-feira (22), através de um link disponível.

No dia 1º de março, data em que Benedicto Monteiro completaria 100 anos, haverá uma homenagem ao escritor com uma performance do poeta Juraci Siqueira e uma apresentação musical da cantora Andrea Pinheiro, a partir das 18h. O evento contará com a presença de diversas personalidades, incluindo o professor Abílio Pacheco, a escritora e filha do homenageado Wanda Monteiro, e a professora doutora de literatura brasileira da UFPA, Maria de Fátima Nascimento. Além disso, eles conduzirão um bate-papo sobre a trajetória do escritor.

Para Wanda Monteiro, filha do escritor, relembrar a memória de Benedicto Monteiro é manter vivo seu legado, enfatizando sua contribuição para a história do Pará através de sua obra literária e seu engajamento político. “Celebrar sua vida é como resgatar a memória de lutas e sonhos vividos. Benedicto viveu e sonhou toda sua vida tendo como eixo e vetor de caminhada os ideais de justiça e igualdade, assim como a defesa das terras, das águas, dos animais e de toda a riqueza da Amazônia, sobretudo da cultura do povo amazônida”, completou a também escritora.

Benedicto Monteiro foi um político ativo, perseguido durante a ditadura, e também exerceu papel significativo na criação da Procuradoria Geral do Estado do Pará. Seu legado é reconhecido tanto pelo espaço cultural que leva seu nome quanto pela presença de seus livros na Biblioteca Pública Arthur Vianna, que oferece 21 exemplares disponíveis para consulta e empréstimo.



Serviço

Workshop “Literatura paraense em foco”

Data: 29 de fevereiro

Horário: das 9h às 12h e 14h às 18h

Data: 1º de março

Horário: das 17h às 20h

Local: Auditório Aloysio Chaves, 3° andar da Biblioteca Pública Arthur Vianna

Endereço: Av. Gentil Bittencourt, 650 - Nazaré, Belém

Ministrante: Abílio Pacheco

Capacidade: 60 pessoas

Inscrições através deste link https://docs.google.com/forms/ d/e/ 1FAIpQLSeMVBpx6mAdYud6Gx2va_ W3hr4KfUlaZ-CVK03C7FTeDczviA/ viewform

Cerimônia de abertura do ano de centenário de Benedicto Monteiro

Data: 1º de março

Horário: a partir das 18h

Local: Auditório Aloysio Chaves, 3° andar da Biblioteca Pública Arthur Vianna

Endereço: Av. Gentil Bittencourt, 650 - Nazaré, Belém

Convidados: Wanda Monteiro, Abílio Pacheco, Maria de Fátima Nascimento, Juraci Siqueira e Andrea Pinheiro.

Entrada Gratuita