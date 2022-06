Praça Benedicto Monteiro recebe intervenção artística

A praça Benedicto Monteiro, localizada na Rua Ezeriel Mônico de Matos, no bairro do Guamá, passa por intervenção artística promovida pelo Programa Territórios pela Paz (TerPaz), do Governo do Estado do Pará, com o apoio da Prefeitura de Belém. Os artistas visuais convidados para fazer o trabalho, já deram cara nova à biblioteca comunitária situada próximo da praça.

O Espaço Cultural Nossa Biblioteca ganhou uma fachada super colorida, que já se tornou um grande atrativo às crianças e, por consequência, também um estímulo à leitura. O projeto de intervenção artística alcança também o comércio Clipe do Guamá e as casas de alguns moradores situadas no percurso.

Na intervenção irão entrar elementos de grafite e murais. A artista Letícia Nunes, a Lenu, responsável pela intervenção feita na biblioteca, assina como diretora artística do projeto na praça. Ela conta que a ideia criativa veio do uso das cores usadas nas embarcações amazônicas: "O nome Guamá significa 'rio que chove'. A identidade visual (planejada para a intervenção) faz alusão ao rio e à chuva", antecipa.

"A gente fez uma consulta pública com os moradores perguntando o que eles gostariam de ver e se sentiriam representados, o que marca a identidade do bairro e, a partir disso, a gente foi concebendo o projeto artístico", conta.

Biblioteca comunitária (Divulgação)

"Estamos com três artistas trabalhando já e ainda vão entrar mais dez", conta. Segundo ela, a inauguração está prevista para o próximo dia 30 de junho. "Estamos a todo o vapor trabalhando de dia e de noite", conta.

A estudante Manuela Silva, que costuma levar a sobrinha para brincar na praça, aprovou a iniciativa: “Com essa praça bonita a gente fica até com mais gosto de trazer nossas crianças para brincar aqui”.

“Depois dessa intervenção nós moradores também temos que zelar por essa praça. Isso não é uma responsabilidade só da prefeitura, mas de todos nós”, apela.

O nome da praça é uma homenagem a um dos maiores intelectuais paraenses, advogado, jornalista, escritor, professor e político, que faleceu em 2008.