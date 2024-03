Oscar 2024: Cineclube Paraense e Cine Líbero Luxardo promovem debate com o público

Neste sábado (9), um dia antes da tão aguardada cerimônia de premiação do Oscar 2024, o Cineclube Paraense e o Cine Líbero Luxardo promovem, a partir das 10 horas, uma manhã de debates com o público sobre os indicados e mais cotados às 23 categorias da cerimônia que acontece em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Criado em 2018, o Cineclube é um grupo realizado por paraenses amantes da sétima arte. Desde 2020, os integrantes promovem estes encontros sobre possíveis ganhadores das cobiçadas estatuetas do Oscar. Esta será a segunda vez que o cinema Libero Luxardo sedia o evento.

Estão confirmados Ismaelino Pinto, Kenny Nogueira e Marcos Eluan para o debate que será conduzido pela jornalista Dedé Mesquita e Malone Cunha, coordenador do Cineclube. Segundo Malone, esse encontro é uma oportunidade para discutir sobre os filmes da temporada e os destaques e apostas para ganhar a estatueta dourada.

"Nesse encontro, vamos discutir quem tem mais chances, quem está em destaque ou perdeu o destaque no Oscar, que vai ser celebrado no domingo e é o grande momento do cinema. É importante como um todo porque ele movimenta, as pessoas vão ver os filmes que entram em cartaz. É um prêmio que, sem dúvida nenhuma, 'sacode' o meio da cultura cinematográfica mundial", conta o coordenador.

Malone afirma que a conversa será realizada entre os convidados, mas não se limita a eles. O Cineclube quer ter a oportunidade de ouvir as pessoas presentes e suas apostas para ganhar o prêmio. "Nós vamos lá não é só para falar, mas para ouvir, trocar ideias e fazer com que essa chama do cinema, que todos nós carregamos dentro da gente, se mantenha acesa", diz.

Este ano, o Cine Líbero Luxardo está realizando a “Maratona Oscar 2024” e exibe os filmes que concorrem à premiação. Até o momento, o público já pôde assistir na maratona diversos longas indicados pela Academia, como “Segredos de um Escândalo”, “Anatomia de uma Queda”, “Zona de Interesse”, “O Menino e a Garça”, “Dias Perfeitos” e “Vidas Passadas”.

Segundo Malone, os vencedores das categorias como "Melhor filme", "melhor ator" e "melhor direção" são praticamente incontroversos. Ele acredita que os ganhadores fazem parte do filme Oppenheimer.

"Eu posso, com toda a segurança do mundo, prever o melhor filme para 'Oppenheimer', assim como o seu diretor vai ganhar também o melhor diretor, que é o Christopher Nolan. Melhor ator, nós temos uma vantagem de 70 para 30, para o ator de Oppenheimer, o Cillian Murphy, contra 30% de chance do ator de Os Rejeitados, Paul Giamatti", acredita o cinéfilo.

"A mesma vantagem nós temos na categoria atriz. A atriz do filme ‘Assassinos da Lua das Flores’, que é Lily Gladstone, tem 70% de chance contra 30% para Emma Stone, do filme ‘Pobres Criaturas’. Vai destacar que, se a Lily Gladstone ganhar, é a primeira vez que uma atriz nativa americana ganha, porque ela pertence a uma etnia nativa, portanto faz parte dos povos originários dos EUA. É a primeira vez que nós teremos uma atriz ganhando nessas condições, um ponto muito positivo a seu favor, a representatividade que ela traz e está excelente. São todas grandes interpretações”, completa.

Serviço

- Evento: Debate sobre o Oscar, promovido pelo Cineclube paraense

- Local: Cine Líbero Luxardo, no Centur, localizado na Avenida Gentil Bittencourt, nº 650

- Dia: Sábado (09)

- Horário: 10 horas

- Valor: Gratuito

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do Coordenador do Núcleo de Cultura de Oliberal.com, Abílio Dantas)