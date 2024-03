Oscar 2024: Leonardo DiCaprio alertou Scorsese e mudou roteiro de 'Assassinos da Lua das Flores'

Leonardo DiCaprio foi fundamental para o sucesso de "Assassinos da Lua das Flores", filme com 10 indicações ao Oscar 2024. Em entrevista ao The Irish Times, o diretor Martin Scorsese revelou que o ator o alertou sobre problemas no roteiro original, que focava na perspectiva dos agentes do FBI que investigavam os assassinatos na tribo indígena Osage.

O ator questionou a falta de foco nas vítimas: "Onde está o cerne desta história?", perguntou ele a Scorsese. "Acreditávamos que a verdadeira história não vinha necessariamente de fora, do escritório, mas de dentro, de Oklahoma", disse o diretor.

O conselho do ator levou a uma mudança significativa no roteiro: o foco passou para as vítimas. Essa mudança resultou em um filme mais emocionante, que mergulha na história dos Osage e os assassinatos cometidos. Segundo Scorsese, DiCaprio deixou muito claro que "não pareceu que estavam chegando ao cerne da questão. Não estávamos imersos na história dos Osage. Houve uma pequena cena entre Mollie e Ernest que nos causou muita emoção na leitura, e começamos a nos aprofundar no que era aquela relação, porque era diferente de tudo que eu já havia vivido antes."

O longa é baseado no best-seller homônimo de David Grann e conta a história dos assassinatos de membros da tribo indígena Osage na década de 1920. Após a descoberta de petróleo em suas terras, a tribo se tornou alvos de crimes brutais por parte de homens brancos.

O filme recebeu 10 indicações ao Oscar 2024, incluindo Melhor Direção, Melhor Atriz, Melhor Ator Coadjuvante e Melhor Filme. Apesar de não ter sido indicado para Melhor Roteiro Adaptado, "Assassinos da Lua das Flores" é considerado um dos filmes mais importantes do ano.

Assista o trailer de Assassinos da Lua das Flores:

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)