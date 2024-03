Oscar 2024: Cineasta Celine Song diz que 'Vidas Passadas' foi inspirado em sua própria história

Dirigido por Celine Song, o longa "Vidas Passadas" concorre em duas categorias do Oscar 2024, programado para o próximo domingo (10). De acordo com a cineasta coreana-canadense, grande parte do enredo é inspirado na sua própria história como imigrante. Song afirmou em uma entrevista coletiva na capital da Coreia do Sul, Seul, que a sinopse é baseada em uma conversa em um bar de Nova York.

VEJA MAIS

Durante a coletiva, Song contou que intermediava uma conversa entre uma amiga sul-coreana, que visitava os Estados Unidos, e o marido da cineasta. "Como bilíngue, estava traduzindo entre os dois que não conseguiam se comunicar. Isso me fez perceber que eu estava traduzindo algumas partes da minha identidade e história e me fez querer fazer esse filme", contou.

No longa, Nora (Greta Lee) e Hae Sung (Teo Yoo), grandes amigos de infância, voltam a se falar após anos afastados. Após mudar-se para os Estados Unidos em busca dos sonhos, Nora foi separada de seu grande parceiro. O encontro entre os dois acontece décadas depois, cercado de medo, desejos e mudanças em um presente bastante diferente da época em que os dois estudavam juntos.

Assista ao trailer de 'Vidas Passadas'

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão da editora de Oliberal.com, Vanessa Pinheiro)