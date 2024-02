'Anatomia de uma Queda' e 'Vidas Passadas' destacam-se como obras surpreendentes

O circuito alternativo de exibição tem encantado cinéfilos e aficionados por cinema na cidade, oferecendo uma seleção de filmes surpreendentes. Neste início de ano, dois filmes merecem destaque: "Anatomia de uma Queda" e "Vidas Passadas".

"Anatomia de uma Queda" de Justine Triet é uma obra cinematográfica que expande suas narrativas e personagens de maneira inteligente, demonstrando plena competência na utilização da linguagem cinematográfica. Embora a trama gire em torno da investigação de um crime, o filme transcende esses limites, explorando camadas mais profundas das personalidades de seus personagens. Entendo que, ao contrário de outros filmes similares sobre crimes, o mais importante é perceber a complexidade dos personagens que apresentam diversas formas de ser e entender seus dramas.

Os personagens do filme surgem de maneira surpreendente durante a investigação do crime, a partir de suas memórias, afetos, alegrias e decepções alterando a perspectiva do espectador sobre o crime e seus protagonistas. Com um roteiro extraordinário e atores excelentes, a cineasta Justine Triet realizou um filme distinto que procura revelar maneiras particulares e humanas de cada personagem para evidenciar um intricado crime.

"Anatomia de uma Queda" transcende os clichês e as conclusões simplistas frequentemente encontradas em obras do gênero policial. O filme provoca reflexões profundas sobre a vida, indo além da mera investigação de um crime. No final das contas, o que menos importa é determinar a inocência ou culpa da personagem principal. Todo o elenco merece elogios, especialmente a atriz Sandra Huller. É um dos melhores filmes do ano!

"Vidas Passadas", de Celine Song, é uma obra poética e emocionante que retrata os encontros e desencontros de dois amigos de infância, Nora e Hae Sung. Sua conexão crescente de amizade e paixão é interrompida quando a família de Nora decide deixar a Coreia do Sul e se mudar para outra cidade. Muitos anos depois, eles se reencontram em Nova York, tentando compreender seus sentimentos passados e presentes um pelo outro, e imaginando as possibilidades que teriam se tivessem feito escolhas diferentes.

O filme é caracterizado por momentos belíssimos e comoventes, repletos de afeto, certezas e dúvidas dos personagens, que revelam suas fragilidades e modos de existir e sobreviver. Celine Song, a diretora, demonstra uma sensibilidade intensa ao compartilhar essa história de amor e amizade, por meio de diálogos e cenas que tocam profundamente o espectador, criando um vínculo emocional com a obra. "Vidas Passadas" é um filme especial, digno de ser assistido e debatido por todos que gostam de cinema.

Oscar 2024

A cerimônia do Oscar 2024 acontecerá no Teatro Dolby, em Los Angeles, Califórnia, no dia 10 de março de 2024. Produtoras e distribuidoras estão programando diversos lançamentos de filmes com indicações a esse prêmio reservando datas nas salas de cinema. “Dias Perfeitos” de Win Wenders e “Zona de Interesse” de Jonathas Glazer, indicados ao Oscar de melhor filme internacional, serão exibidos no cine Líbero Luxardo em fevereiro.

A ausência de indicações ao Oscar para "Priscilla" de Sofia Coppola, surpreendeu seus produtores. Embora o filme tenha gerado muita expectativa entre a crítica especializada e o público devido ao potencial de sua história, enfrentou diversos problemas de roteiro e contou com atores com sérias dificuldades em interpretar os protagonistas. Outras produções notáveis ausentes do Oscar 2024 incluem o aclamado "Folhas de Outono" de Aki Kaurismäki, e "O Sabor da Vida" de Tran Anh Hung. "Folhas de Outono" será exibido nas próximas semanas no cine Líbero Luxardo.

É importante destacar o excelente desempenho do público nas recentes sessões dos filmes "Monster", "Anatomia de uma Queda", "Vidas Passadas" e "Priscilla" no cine Líbero Luxardo. É animador perceber que uma grande parte do público local está prestigiando a programação de qualidade oferecida nesta excelente sala de cinema.

Dica da Semana

Pobres Criaturas de Yorgos Lanthimos. Com Emma Stone e Mark Ruffalo. 11 indicações ao Oscar incluindo melhor filme e atriz (Circuito comercial).