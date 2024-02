Cine Líbero Luxardo exibe filmes que concorrem ao Oscar nesta quinta-feira

O Cine Líbero Luxardo inicia nesta quinta-feira (22) uma nova programação de filmes, e mantém na grade longas que estão concorrendo ao Oscar 2024 como "Vidas Passadas", "Anatomia de uma Queda" e "Segredos de um Escândalo".

Na chamada “Sessão Maldita”, um dos cineclubes mais antigos no espaço, os filmes disponíveis serão "Plauto, um Sopro Musical" e "Um Convidado bem Trapalhão".

Sinopse Plauto, um Sopro Musical

O filme mostra a obra e vida de Plauto Cruz, uma das figuras mais renomadas do choro no Brasil. Considerado um mestre da flauta, sua carreira começou na chamada “Era de Ouro do Rádio”, ao lado de destacadas personalidades da música brasileira, como Ângela Maria, Orlando Silva, Elis Regina, Lupicínio Rodrigues, Nelson Gonçalves e Sílvio Caldas. O longa exibe e mescla arquivos históricos com cenas ficcionais para reconstituir a jornada do artista.

Os ingressos para assistir ao filme são vendidos exclusivamente on-line e podem ser adquiridos aqui

Sinopse "Um Convidado bem Trapalhão"

O longa trata-se de um filme americano de 1968, que mostra traz no enredo a vida de Nele, Hrundi V. Bakshi (Peter Sellers), um ator atrapalhado que destrói por acidente um grande set de filmagem e é despedido por isso. Entretanto, ele acaba sendo convidado por engano para uma grande festa na casa do produtor, onde cria diversas confusões. A entrada é franca, limitada ao número de assentos.

Ingressos

Os ingressos de todas as sessões regulares do Cine Líbero Luxardo custam de R$ 12,00, e R$ 6,00 a meia-entrada. Os tickets podem ser adquiridos uma hora antes do início dos filmes, com a facilidade de o pagamento ser feito no pix, débito e dinheiro. É importante ressaltar a atenção para a classificação de faixa etária de cada filme.

Programação do Cine Líbero Luxardo de 22 a 28 de fevereiro:

22/02

15h30: Vidas Passadas / 1h46, 12 anos

17h30: Anatomia de uma Queda / 2h30, 16 anos

20h15: Zona de Interesse / 1h46, 12 anos

23/02

15h10: Anatomia de uma Queda

18h: Segredos de um Escândalo / 1h57, 16 anos

20h10: Plauto, um Sopro Musical / 1h30, Livre

24/02

15h30: Vidas Passadas

17h30: Zona de Interesse

19h30: Anatomia de uma Queda

25/02

16h: Segredos de um Escândalo

18h15: Zona de Interesse

20h15: Vidas Passadas

26/02

15h20: Zona de Interesse

17h15: Segredos de um Escândalo

19h30: Sessão Maldita: Um Convidado bem Trapalhão / 1h40, Livre (sessão única)

27/02

16h: Vidas Passadas

18h: Zona de Interesse

20h: Segredos de um Escândalo

28/02

15h10: Vidas Passadas

17h15: Anatomia de uma Queda

20h: Zona de Interesse