Jogadores argentinos cantam música racista em comemoração ao título da Copa América

O volante Enzo Fernández registrou um momento controverso durante uma live no Instagram, onde foi possível ouvir gritos racistas e transfóbicos. Durante os festejos pela conquista da Copa América, no último domingo, Fernández interrompeu a transmissão assim que percebeu o teor ofensivo das palavras. Um trecho da live foi posteriormente publicado na rede social X, gerando indignação.

Veja:



A música, composta por torcedores argentinos, foi criada como uma provocação à França e ao jogador Kylian Mbappé. Ela ganhou força durante a Copa do Mundo de 2022, realizada no Qatar.

"Escutem, corre a bola, eles jogam na França, mas são todos de Angola. Que lindo que vão correr, comem transsexuais como o p... do Mbappé. Sua velha (mãe) é nigeriana, seu velho (pai) é camaronês, mas no documento: nacionalidade francês", diz a letra da música cantada pelos argentinos.

VEJA MAIS



Os trechos racistas na música aparecem nas frases que mencionam as nacionalidades dos pais dos jogadores franceses, muitos dos quais são oriundos do continente africano. A transfobia aparece no verso que faz referência a um suposto relacionamento de Mbappé. Em 2022, a imprensa francesa especulou que o astro estaria se relacionando com uma modelo transsexual.

A canção gerou revolta e críticas ao redor do mundo quando um vídeo de torcedores argentinos entoando a música viralizou. A comunidade internacional condenou os cânticos, destacando a necessidade de combater o racismo e a transfobia nos esportes e na sociedade.