Com conquista da Copa América, Messi se torna o jogador com mais títulos na história do futebol

Com a conquista da Copa América, Lionel Messi entrou para a história como o jogador com mais títulos no futebol, somando 45 troféus na carreira. Lesionado e no banco de reservas, o craque viu Lautaro Martínez marcar o gol decisivo na vitória da Argentina sobre a Colômbia, em Miami.

Este é o quinto título de grande expressão de Messi com a seleção argentina, incluindo duas edições da Copa América (2021 e 2024), uma Copa do Mundo (2022), uma Finalíssima (2022) e uma medalha de ouro nos Jogos Olímpicos (2008). Com essa conquista, a Argentina chegou a 16 títulos da Copa América, superando o Uruguai, que possui 15, e se consolidando como a maior vencedora da história do torneio.

Após anos de críticas, Messi e a seleção argentina iniciaram uma nova fase em 2021, quando conquistaram o 15º título da Copa América ao vencer o Brasil no Maracanã. Desde então, a equipe, conhecida como "La Scaloneta", tornou-se tricampeã mundial no Catar e agora bicampeã da Copa América nos Estados Unidos.

Em Miami, embora tenha celebrado o título, Messi não pôde contribuir em campo devido à lesão. Ele encerrou a competição emocionado, chorando por não poder ajudar seus companheiros até o final. Ao longo do torneio, Messi marcou um gol e deu uma assistência em sete jogos, aumentando ainda mais sua idolatria entre os fãs argentinos.