Hotel de Luxo e praia artificial: veja onde a seleção brasileira ficará na Copa do Mundo de 2022

A Copa do Mundo será em novembro deste ano e a Seleção brasileira já anunciou onde ficará a sua “casa” no Qatar. Depois de muitos meses negociando, os atletas e a comissão irão ficar em um luxuoso hotel cinco estrelas, na região central de Doha. O local foi escolhido por ser localizado a poucos minutos do centro de treinamento e também por oferecer conforto e privacidade aos jogadores.

A CBF teria decidido o local em dezembro, quando Tite e o coordenador da seleção brasileira, Juninho Paulista, foram ao Qatar para decidir as últimas questões de logística. Veja onde a seleção brasileira ficará na Copa do Mundo de 2022:

Como será o hotel que o Brasil irá ficar na Copa do Mundo de 2022?

A Seleção Brasileira ficará no Westin Doha Hotel & Spa, um luxuoso cinco estrelas. Os atletas e a comissão terão uma ala exclusiva, com mais de 200 quartos - mais da metade dos 264 disponíveis no hotel. A privacidade e exclusividade teriam sido umas das condições estabelecidas pela CBF, dessa forma, o andar será separado. Além disso, os elevadores serão exclusivos e a equipe de arrumadores também terão uma credencial para ter acesso a ala.

Conforto dos jogadores

Cada um dos atletas terá um quarto exclusivo, com 50 metros quadrados. Os jogadores e a comissão técnica também poderão circular pela ala exclusiva, fazer refeições e atividades físicas sem se preocupar com o assédio dos demais hóspedes.

Atrações do Hotel de luxo

Entre as atrações do luxuoso hotel, está uma piscina com ondas artificiais. O local também será usado exclusivamente pela seleção brasileira durante os dias que permanecerem no local.

Treinamento

Além do hotel de luxo, a CBF também informou que a seleção brasileira irá treinar no Estádio Grand Hamad, usado pelo clube Al Arabi, do Qatar. Ele foi escolhido devido à sua estrutura e pela proximidade ao hotel onde o Brasil irá se concentrar, pois fica a apenas quatro minutos do Westin Doha Hotel. Para escolher os locais de concentração e treinamento, a comissão técnica visitou 17 opções no país do Mundial.

