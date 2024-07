Olimpíadas 2024: Confira a programação do Brasil para os jogos deste sábado (27/7)

Passada a euforia da cerimônia de abertura, as disputas olímpicas prosseguem pela grande Paris. Neste sábado (27/7), a delegação brasileira terá compromissos em diversas modalidades, incluindo os aguardados basquete e vôlei masculino. No primeiro, o Brasil enfrenta a França, enquanto no vôlei o desafio será contra a Itália.

Às 7 da manhã será a vez do skate. Vão à pista os brasileiros Giovanni Viana, Kelvin Hoefler e Felipe Gustavo, todos na modalidade street. Pela parte da tarde, dois ídolos do surfe também competem em busca do ouro. Filipe Toledo e Gabriel Medina, bi e tri campeão mundial, respectivamente, entram em disputa a partir das 15h30. Confira a programação completa dos brasileiros nos Jogos de Paris 2024.

Agenda Olímpica (Brasil)

Badminton

- 9h50 - Badminton | Juliana Viana

Basquete Masculino

- 12h15 - Basquete Masc. | França x Brasil

Canoagem Slalom

- 10h - Canoagem Slalom | Pepê Gonçalves

- 10h50 - Canoagem Slalom | Ana Sátila

- 12h10 - Canoagem Slalom | Pepê Gonçalves

- 13h - Canoagem Slalom | Ana Sátila

Esgrima

- 7h05 - Esgrima | Nathalie Moellhausen

Ginástica Artística Masculina

- 6h - Ginástica Art. Masc. | Diogo Soares

Hipismo

- 4h30 - Hipismo | Carlos Parro, Rafael Losano e Marcio Jorge

Judô

- 5h20 - Judô | Natasha Ferreira

- 5h30 - Judô | Michel Augusto

Natação

- 6h - Natação / 400m livre | Maria Fernanda Costa

- 6h - Natação / 400m livre | Guilherme Costa

- 6h - Natação / 4x100 livre | Brasil

Remo

- 4h - Remo | Lucas Verthein

- 5h12 - Remo | Beatriz Tavares

Skate

- 7h - Skate Street | Giovanni Viana, Kelvin Hoefler e Felipe Gustavo

Surfe

- 15h10 - Surfe | Filipe Toledo

- 15h45 - Surfe | Gabriel Medina

- 16h20 - Surfe | João Chianca

- 20h33 - Surfe | Tatiana Weston-Webb

- 21h43 - Surfe | Tainá Hinckel e Luana Silva.

Tiro Esportivo

- 5h30 - Tiro Esportivo | Philipe Chateaubrian

Vôlei Masculino



- 8h - Vôlei Masc. | Itália x Brasil

Vôlei de Praia



- 14h - Vôlei de praia Masc. | André/George x Abicha/Elgraoui (MAR)