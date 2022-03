Itália perde para Macedônia do Norte e está fora da Copa do Mundo do Catar; confira

Em jogo válido pela semifinal da repescagem das eliminatórias europeias para a Copa do Mundo, a Itália caiu diante da seleção da Macedônia por 1 a 0, dando adeus, pela segunda vez consecutiva, ao maior torneio de seleções do mundo. O jogo aconteceu em Palermo, a Azzurra dominou a partida do início ao fim, mas um lance inesperado, aos 47 minutos do segundo tempo, acabou com o sonho italiano de retornar à copa, que será disputada no Catar.

Do lado italiano foram cerca de 30 finalizações em gol, nenhuma delas convertida, desenhando aquilo que viria a ser uma tragédia aos tetracampeões do mundo. Do ladeo macedônio, o time teve apenas 34% de posse de bola, mas o belo chute de Trajkovski nos acréscimos fez o improvável.

O jogo realizado no estádio Renzo Barbera foi emocionante. Os italianos precisavam da vitória para garantir a vaga na semifinal das eliminatórias, após passar de fase na segunda colocação do grupo C, atrás da Suiça, nove meses após vencer a Eurocopa diante da Inglaterra. Desfalcada dos zagueiro Titulares Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini, além do atacante Federico Chiesa, o time buscou o gol do início ao fim, mas esbarrava nas dificuldades para furar a defesa da Macedônia.

Só no primeiro tempo foram 16 finalizações contra uma, a maioria delas bloqueadas pela defesa adversária. Por outro lado, a Macedônia do Norte, que não contava com seus principais jogadores, entre eles o experiente Goran Pandev, o time chegou ao gol aos 47, com um chute certeiro de Aleksandar Trajkovski. Na próxima fase, a Macedônia vai enfrentar Portugal, para dar continuidade ao sonho de disputar a primeira Copa do Mundo.