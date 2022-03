Ex-jogador boliviano chama Tite de ‘covarde’ após técnico brasileiro reclamar de altitude

O ídolo do futebol boliviano Marco Etcheverry, ex-meia da Seleção da Bolívia, chamou o técnico Tite de "covarde" após o brasileiro falar sobre as condições de jogo no país. Em entrevista coletiva, o treinador do Brasil disse que era “desumano” jogar em La Paz por conta da altitude da cidade.

VEJA MAIS

"Tomara que façam quatro gols pelas desculpas que estão colocando. Não quero dizer outras palavras porque pensarão que são discriminatórias, mas me parece que Tite é um covarde. Ficar falando de altitude quando eles já estão classificados para a Copa... Me parece muito covarde. Isso me incomodou muito, não o havia escutado antes. Tite é um covarde", afirmou Etcheverry em entrevista ao "Futbolmanía", veículo boliviano.

Na entrevista, Tite explicou que o time brasileiro não jogaria com o mesmo ritmo e velocidade por conta da altitude de La Paz, que é de 3600 metros.

"[Contra a Bolívia] não teremos um time tão vertical como temos sido nos últimos jogos porque [a altitude] não permite. É desumano, não há essa condição. Existem outras estratégias, de manutenção de posse de bola. Tomara que o gramado esteja bom. Mas não vamos conseguir colocar o mesmo ritmo e velocidade que temos nos jogos em casa ou em condições normais", disse o treinador brasileiro.

A Seleção Brasileira já está classificada para a Copa do Catar-2022. Com 42 pontos e invicta, caso vença a Bolívia, o Brasil quebrará o recorde de pontos em Eliminatórias Sul-Americanas.

Marco Etcheverry marcou um dos gols da vitória histórica da Bolívia por 2 a 0 sobre o Brasil, que foi a primeira nas Eliminatórias.

Agenda

Brasil e Bolívia se enfrentam nesta terça-feira (29), às 20h30, no Estádio Hernando Siles, em La Paz.