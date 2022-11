Copa do Mundo 2022: Mulher Melão faz foto sem calcinha e promete mostrar mais se o Brasil for hexa

A modelo Renata Frisson, mais conhecida como Mulher Melão, compartilhou uma foto sensual, sem calcinha, em comemoração ao início dos jogos da Copa do Mundo 2022. O ensaio fotográfico rendeu vários cliques, como incentivo à Seleção Brasileira. Os produtos vão parar na plataforma de conteúdo adulto.

A modelo ostenta boa forma. Como spoiler, promete tirar mais se o Brasil for vitorioso, no Qatar, e trazer o hexa. Os registros renderam o que falar. “Agora eu tenho certeza que o hexa vai vir, não tem como o Brasil perder depois desse incentivo”, disse um seguidor.

VEJA MAIS

Mas afinal, quem é Mulher Melão?

Cristina Célia Antunes Batista que tem o nome artístico de Renata Frisson, a Mulher Melão, iniciou a carreira dançando funk. Ficou conhecida no auge das “mulheres frutas”, entre 2000 e 2010. Foi dançarina do Mc Creu, em 2006, e seguiu carreira solo a partir de 2008. Atualmente, tem 34 anos, é casada com o antigo jogador do Corinthians Michel Macedo e mãe de um menino.