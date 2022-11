Copa do Mundo 2022: veja como é a personalidade de cada torcedor a partir dos signos

Durante 28 dias, a Copa do Mundo de 2022 vai mobilizar torcedores de vários países. De modo cultural, cada pessoa já tem uma maneira de agir. E na perspectiva do zodíaco também é possível identificar traços comuns. Seja em casa ou trabalho, há quem curte organizar uma verdadeira festa para receber os amigos ou ainda os que preferem “sofrer” sozinho. Confira a personalidade de cada torcedor a partir dos signos.

Torcedor de Áries

Os arianos são pessoas que vestem a camisa para qualquer festa e comemoração. No futebol não seria diferente. Se houvesse a possibilidade de acompanhar o espetáculo bem de pertinho do gramado, para vibrar pelo time do coração, os arianos iriam sempre. Ponto negativo: se estressa com as irregularidades. Normalmente sai com a garganta doendo e guardando rancor do adversário.

Torcedor de Touro

Comodidade! Essa palavra define o torcedor taurino. Isso porque quando mais conforto, comidas e bebidas à disposição, sem contar com encontro de amigos e familiares, melhor para quem é deste zodíaco. Não costuma se exaltar. O que vale é a confraternização.

Torcedor de Gêmeos

O ambiente ideal aos geminianos é com a galera. Normalmente, quem é desse zodíaco não pensa muito para onde vai ou o que irá fazer. Gostam de ser surpreendidos. Essa é uma oportunidade para eles conversarem, se divertirem e apreciarem as atrações.

Torcedor de Câncer

Cancerianos são pessoas extremamente apegadas e fervorosas. Em termo de jogos, costumam sofrer junto à família. É de apelar para as superstições. De usar as orações/intuições/mandingas contra o time adversário se desestabilizar. E eles não seguem só. A família é o aconchego ideal. Parte negativa: fica chateado quando há a perda do time, mas como um caranguejo nato remói sozinho.

Torcedor de Leão

Qualquer encontro, para o Leonino, é sinal de fotos, vídeos e muitos registros. Até porque não vale só ficar na memória, né? Gosta de comemorar um gol, mas se houver um lance ruim não esconde a insatisfação. São muito transparentes e difíceis de aceitar a derrota.

Torcedor de Virgem

A pessoa do zodíaco de virgem curte muito futebol. Faz questão de acompanhar os jogos, anotar o placar e personalizar acessórios. Não dispensa os encontros com os amigos para comentar os jogos ou ainda trazer à tona as superstições.

Torcedor de Libra

Os librianos são, normalmente, libertos de certas cobranças, como estar em uma reunião para assistir um jogo. Preferem acompanhar só ou com o amor do lado. Não acham saudáveis as rivalidades dentro e fora do campo.

Torcedor de Escorpião

Por quase sempre estar no clima de ansiedade, os escorpianos sofrem demais em cada partida, mesmo que não demonstrando. É capaz de oscilar, em poucos minutos, o humor. No geral, preferem estar em casa e depois comemorar o resultado positivo em algum outro lugar.

Torcedor de Sagitário

Os sagitarianos gostam da curtição, da folia que os esportes proporcionam, além de reunir a galera. Preferem organizar a casa para receber a galera. Gostam de torcer, não necessariamente para um time ou uma única modalidade. Nesse meio tempo, nos intervalos, provavelmente torcedor de Sagitário vai estar fazendo uma piada, conversando ou flertando.

Torcedor de Capricórnio

Capricornianos normalmente se organizam para acompanhar os jogos. Tem preferência por irem aos estádios. É metódico de deixar a roupa separada para o grande dia. Não costuma aceitar facilmente a derrota. Vale dizer, ainda, que ao contrário também vale. Se não curtir esporte, nem adianta chamar.

Torcedor de Aquário

Aquarianos não costumam ser ligados a um único esporte. São diferentes e curtem jogos de lógica, por exemplo. Mesmo em dias de jogos, procura uma turma alternativa, que consiga conversar sobre outros assuntos.

Torcedor de Peixes

Os piscianos ficam à flor da pele em dias de jogos, oscilando entre estressado ou nervoso. Pode ser que acompanhe o par durante o jogo. Não é muito ligado onde serão transmitidos as disputas. Focam mais em “qual roupa vai vestir”.