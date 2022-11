Signo 21/11: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta segunda-feira

O horóscopo do dia deste sábado (19/11) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

Tenha cuidado com os exageros e evite ultrapassar seus limites, pois o excesso de otimismo poderá te levar a agir por impulso. Atente-se especialmente aos gastos desnecessários. No ambiente familiar, os conflitos tendem a continuar acontecendo, aproveite a clareza mental para compreender os comportamentos que instigam esses conflitos.

Touro (21/04 - 20/05)

Você está sendo convidada(o) a se desapegar do que está pesando. Boa oportunidade para se desfazer de comportamentos nocivos e de coisas materiais que já não fazem parte de quem você é. Apesar de parecer desafiador, procure encarar este momento como um período de libertação.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Você está em um período mais intenso em sua vida afetiva e, com a Lua Nova afetando esta área da sua vida, poderá se sentir mais vulnerável nos relacionamentos. Será um bom momento para observar o que realmente quer em uma relação. Boa fase também para buscar um caminho mais harmonioso para o casal.

Câncer (21/06 - 22/07)

A conexão com a sua rotina estará mais presente nesta semana. Será um período importante para organizar o seu dia a dia com mais praticidade. Também será fundamental encontrar tempo para cuidar de você, para desfrutar de momentos agradáveis e para trazer mais harmonia ao seu cotidiano.

Leão (23/07 - 22/08)

Após um período desafiador nas relações familiares, você viverá um momento mais leve e harmonioso, com a possibilidade de iluminar situações que aconteceram. Poderá compreender melhor seus parentes e encontrar um caminho de equilíbrio entre vocês.

Virgem (23/08- 22/09)

Você poderá entrar em um período de mais recolhimento, optando por estar no ambiente do seu lar e na companhia de familiares. Será um bom momento para harmonizar essas relações. Aproveite para conversar sobre situações passadas que podem ser desconfortáveis, mas que precisam de um olhar consciente e amoroso.

Libra (23/09 - 22/10)

Poderá ser uma semana bastante movimentada. Haverá aumento da sua capacidade de comunicação e de negociação. Poderá conseguir boas parcerias rápidas, mas bem proveitosas, desde que aproveite as oportunidades. As viagens para estudos também estarão favorecidas.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Com o Sol saindo do seu signo, você voltará sua energia para a vida financeira. Poderá fazer um balanço deste setor e rever suas conquistas materiais e os caminhos que deseja trilhar para ter mais estabilidade. Além disso, será um bom período para refletir sobre seus valores interiores. Observe se você tem consciência sobre quem realmente é.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Com o Sol no seu signo e a Lua Nova acontecendo nesta quarta-feira, você se sentirá com bastante energia. Terá disposição para conquistar a sua independência e para expressar ideias. Irá encontrar conforto nas relações que te trazem segurança emocional, mas também perceberá o próprio potencial.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Você poderá ter mais clareza sobre o que precisa ser encerrado em sua vida, mas para isso será essencial descansar e cuidar da sua energia. Se possível, procure se recolher um pouco. Observe os sentimentos e as emoções que estarão em evidência, dessa forma poderá compreender melhor os seus incômodos.

Aquário (21/01 - 19/02)

Esta tende a ser uma semana mais leve e tranquila do que as anteriores. Você se dedicará mais aos seus propósitos. Será um momento importante para contribuir com causas que acredita e para fazer algo em prol de quem precisa. Entretanto, todo este setor poderá te afetar de forma mais significativa.

Peixes (20/02 - 20/03)

Você está em um momento importante em sua carreira e poderá perceber tudo fluindo com mais leveza. Terá boas chances de receber maior reconhecimento de pessoas que admira ou de seus superiores. Sua autoconfiança estará em alta e isso poderá te ajudar a conquistar seus objetivos de vida.