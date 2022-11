Brasileiro comemora gols da Arábia Saudita no meio da torcida da Argentina e vídeo viraliza

A manhã desta terça-feira (22) foi de derrota da Argentina para a Arábia Saudita, na estreia da Copa do Mundo no Catar e de muita zoação de um brasileiro. O torcedor estava em uma Fan Fest com com argentinos, acompanhando a estreia da seleção do craque Lionel Messi. O brasileiro foi flagrado nos dois gols da Arábia Saudita, comemorando discretamente o revés argentino. O vídeo viralizou.

ASSISTA

Na transmissão da TV Globo, o torcedor brasileiro estava com um casaco, cobrindo uma camisa da Seleção Brasileira. Nas redes sociais, a imagem do torcedor virou memes e circula nos grupos de aplicativos de mensagens. Durante a transmissão ele foi entrevistado e prometeu comemorar gols da Arábia Saudita e cumpriu.

VEJA MAIS