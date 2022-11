Última derrota da Argentina em estreia de Copa do Mundo ocorreu 1990; vídeo

A Argentina estreou na Copa do Mundo do Catar perdendo para Arábia Saudita, nesta terça-feira (22), de virada, pelo placar de 2 a 1. A equipe sul-americana busca o tricampeonato mundial, não conseguiu passar pelos sauditas, que viraram o jogo com dois gols no início do segundo tempo. A última derrota da Argentina em estreia de Copa tinha ocorrido no Mundial de 1990, para a Seleção de Camarões, por 1 a 0.

Veja os placares em jogos de estreias da Argentina de 1990 até 2022

1994 – Argentina 4 x 0 Grécia

1998 – Argentina 1 x 0 Japão

2002 – Argentina 1 x 0 Nigéria

2006 – Argentina 2 x 1 Costa do Marfim

2010 – Argentina 1 x 0 Nigéria

2014 – Argentina 2 x 1 Bósnia

2018 – Argentina 1 x 1 Islândia