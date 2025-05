Em dia de Re-Pa, Tuna e Águia entram em campo para compromissos decisivos pela Série D

Não serão só Remo e Paysandu que entrarão em campo neste domingo (11). Outras duas equipes paraenses também têm duelos importantes marcados pela Série D do Campeonato Brasileiro. Às 15h, a Tuna Luso recebe o Manaus-AM no Estádio do Souza, em Belém, enquanto, às 16h, o Águia de Marabá encara o Manauara-AM no Estádio da Colina, no Amazonas. Ambas as partidas fazem parte da quarta rodada da competição.

Águia e Tuna estão em situação confortável na classificação do Grupo A2 da Série D. As equipes ocupam a 2ª e a 3ª posições da chave, respectivamente, dentro da zona de classificação para a próxima fase. No entanto, os clubes, que vinham com campanhas de 100% de aproveitamento na competição, tropeçaram na última rodada.

A Lusa foi goleada pelo Manauara-AM — atual adversário do Águia — por 3 a 0, fora de casa. O resultado, além de tirar a equipe de Belém da liderança da chave, alçou o time amazonense à 1ª colocação. Já o Águia empatou em 1 a 1 com o Manaus-AM, em Marabá, marcando o gol da igualdade nos minutos finais.

Tabela

Ainda é início de campeonato, mas os resultados já começam a interferir na composição do G-4 do Grupo A2. A única equipe paraense que não perde posição dentro da zona de classificação, mesmo em caso de derrota, é o Águia. Com 7 pontos, o clube fará um confronto direto pela liderança e ainda mantém uma margem de segurança para o Independência-AC, primeiro time fora do grupo dos quatro primeiros.

Já a Tuna Luso tem sua permanência no G-4 ameaçada. A equipe cruzmaltina garante vaga no grupo em caso de vitória ou empate contra o Manaus. No entanto, uma derrota, somada a uma vitória do Independência-AC na rodada, tira a equipe da zona de classificação para a próxima etapa.

Como vêm as equipes?

Tuna e Águia de Marabá não terão desfalques significativos. Portanto, os técnicos Ignácio Neto e Silvio Criciúma contarão com o que têm de melhor no elenco. Já Manauara e Manaus terão novidades. O primeiro poderá contar com o atacante Kadu Barone, enquanto o segundo terá o reforço do zagueiro Diogo Carlos. Ambos foram recém-contratados.