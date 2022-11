Copa do Mundo 2022: Derrota da Argentina para Arábia Saudita rendeu vários memes nas redes sociais

Os brasileiros acordaram cedo para acompanhar e dar aquela “secada” na Argentina, na estreia dos argentinos na Copa do Mundo no Catar. A maior rival da Seleção Brasileira, “não decepcionou” e perdeu de virada para a Arábia Saudita, por 2 a 1, com Messi em campo. Após o jogo, as redes sociais foi uma verdadeira zoeira e os memes pipocaram na timeline.

Confira alguns memes