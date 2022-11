Copa do Mundo 2022: boxeador ameaça bater em Messi, por ter 'pisado' no uniforme da Seleção Mexicana

A derrota de 2 a 0 do México para a Argentina não foi bem recebida pelos mexicanos, principalmente um mais esquentado, que resolveu ameaçar o principal jogador argentino, por supostamente ter pisado no uniforme mexicano, em comemoração da vitória no vestiário de jogo. Canelo Alvarez é campeão mundial super médio e detém nada menos que quatro títulos unificados.

"Viram o Messi limpando o chão com a nossa camisa e bandeira???? É melhor ele rezar a Deus para que eu não o encontre", disse ele através das suas redes sociais. Na ocasião, Messi e os companheiros comemoravam a vitória que os devolveria à Copa do Mundo, após a derrota para a Arábia Saudita na estreia. O vídeo gravado pelo zagueiro Nicolás mostra Messi e os companheiros cantando no vestiário.

A cena muda quando o craque argentino coloca o pé em uma camisa mexicana que estava no chão. Não se sabe exatamente se a atitude foi proposital ou sem querer. O fato, no entanto, é que a cena deixou o boxeador profundamente chateado. Depois de postar sua insatisfação nas redes sociais, ele foi repreendido por pessoas que saíram em defesa de Messi.

"Para interpretar o que acontece no vestiário, você tem que saber o que acontece lá (caso contrário, pode cair em uma péssima interpretação e deturpação da realidade)", escreveu um seguidor.

A argumentação dos defensores de Messi não foi suficiente para devolver a paz ao campeão e ele continuou justificando o seu posicionamento. "Uma coisa é eles serem melhores que nós (no futebol), outra coisa é o respeito".

Veja o momento que mostra Messi próximo do uniforme do México:

Canelo é campeão dos super médios pelo Conselho Mundial de Boxe (WBC), Associação Mundial (WBA), Organização Mundial de Boxe (WBO) e Federação Interncional de Boxe (IBF), se tornando o primeiro lutador mexicano e o sexto do mundo a possuir os quatro cinturões. Com a vitória sobre o México, a Argentina volta a ter chances de classificação, enquanto o México tem apenas um ponto, sendo o lanterna do grupo C da Copa do Mundo.