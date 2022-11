Argentina encara México em jogo de vida ou morte pelo Grupo D da Copa do Mundo

Tida como favorita a conquista da Copa do Mundo de 2022, a Argentina vai jogar a vida neste sábado (26). A Albiceleste encara o México, às 16h (de Brasília), no estádio Lusail, pela segunda rodada do Grupo C do Mundial. Caso seja derrotada, a bicampeã da Copa será eliminada, ainda na fase de grupos.

Após sofrer uma virada história na primeira rodada, o técnico Lionel Scaloni vai realizar mudanças para a partida decisiva. Entre as alterações, Cuti Romero, Molina, Tagliafico e Papu Gómez devem mesmo perder lugar entre os 11.

Do outro lado, o México empatou com a Polônia na primeira rodada e é o terceiro colocado da chave. Os mexicanos querem aproveitar o momento de instabilidade do adversário para se impor e, quem sabe, eliminar uma grande favorita.

Ficha técnica:

Argentina x México

2ª rodada do Grupo C da Copa do Mundo de 2022

Data: 26 de novembro

Hora: 16h (de Brasília)

Local: Estádio Lusail, em Lusail, no Catar

Arbitragem: Daniele Orsato (ITA)

Auxiliares: Ciro Carbone (ITA); Alessandro Giallatini (ITA).

VAR:Massimiliano Irrati (ITA).

Argentina: Emi Martínez; Montiel, Lisandro Martínez, Otamendi e Acuña; Paredes, De Paul e Enzo Fernández; Di María, Messi e Lautaro Martínez. Técnico: Lionel Scaloni.

México: Ochoa; Sanchez, Montes, Moreno, Gallardo; Alvarez, Herrera, Chavez; Lozano, Martin, Vega. Técnico: Gerardo "Tata" Martino.