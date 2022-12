Copa do Mundo 2022: quanto tempo é a prorrogação e o que acontece se ficar empate no futebol

A partir das oitavas de final, a Copa do Mundo entrou no sistema de jogos decisivos. Quem vencer avança de fase. A possibilidade da derrota elimina qualquer chance de chegar ao título máximo do futebol mundial. Neste contexto, um empate pode tornar a decisão um verdadeiro martírio, uma vez que, de qualquer forma, uma seleção avança e outra sai. Com o fim do tempo normal entra em ação a prorrogação. Mas como funciona esse recurso?

Em caso de resultados iguais, a partida vai para a prorrogação, que são exatamente dois tempos extras de 15 minutos, o suficiente para um dos times tentar desempatar o placar. Nessa altura, o cansaço já se torna um fator de risco para as seleções. Persistindo o empate, o jogo então avança para outra etapa: a cobrança de penalidades máximas.

Nesse aspecto, a Croácia, que disputa a permanência na Copa com o Brasil, tem boas lembranças. Os croatas chegaram à final de 2018 depois de três prorrogações.

Um outro recurso antes utilizado, mas abolido desde a Copa do Mundo de 2002 foi o gol de ouro, ou morte súbita. De acordo com o regulamento, quem fizesse o primeiro gol na prorrogação seria declarado o vencedor, mas por ser considerado injusto, deixou de ser adotado no torneio, forçando as equipes a disputarem os 30 minutos. Em caso de novo empate, o jogo segue para os pênaltis.