Copa do Mundo 2022: Em clima de revanche e polêmica, Holanda e Argentina decidem vaga nas semis

Caso o Brasil se classifique para as semifinais da Copa do Mundo do Catar, o adversário será Holanda ou Argentina. As equipes se enfrentam também nesta sexta-feira (8), às 16h, no Estádio Lusail, pelas quartas de final do Mundial. O duelo é um confronto histórico dos Mundiais e põe frente a frente dois personagens com um passado recente conturbado: o técnico holandês Louis van Gaal e o meia-atacante argentino Ángel Di María.

Di María e van Gaal estiveram no Manchester United-ING, entre 2014 e 2015, até que o argentino deixou o clube e se juntou ao PSG-FRA - onde está até hoje. No ano passado, o jogador disparou contra o holandês e o chamou de 'pior técnico' com quem já trabalhou.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Brasil x Croácia: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (09/12) pela Copa do Mundo 2022]]

[[(standard.Article) Argentina x Holanda: onde assistir ao vivo e o horário do jogo hoje (09/12) pela Copa do Mundo 2022]]

A polêmica foi revivida às vésperas deste novo encontro e o treinador respondeu de forma descontraída: "Aqui tenho alguém do meu lado, Memphis [Depay]. Também jogava no Manchester United, não gostava de mim. Agora nos beijamos. Podemos beijar na boca? [...]", brincou van Gaal, que tirou risos de Memphis.

Sobre o duelo em si, van Gaal não escondeu o clima de revanche. Isso porque em 2014, na Copa do Brasil, a Albiceleste eliminou a Oranje, nas semis: "Estamos nas quartas, e a Argentina foi o time que nos eliminou nos pênaltis da última vez que chegamos a essa fase. Então, temos contas a acertar com eles", concluiu.

Já pelo lado da Argentina, que contará com Messi, o técnico, Lionel Scaloni, falou sobre o estado físico de Rodrigo de Paul - que teria sentido no treino de quarta-feira (7) - e do próprio Di María. Scaloni também demonstrou o descontentamento com as notícias vazadas sobre de Paul.

"De Paul treinou ontem (quarta). Vamos ver que decisão tomo. Fideo (Di María) também treinou. Não me atrevo a dizer se um está ou não, porque nunca se sabe. O que sai na imprensa é difícil de controlar. O que eu tento é controlar o que sai para o campo e que estejam bem. Que deem o melhor para a seleção", concluiu.

Acompanhe a cobertura completa da Copa do Mundo pelo portal OLiberal.com.

Ficha técnica

Holanda x Argentina

Semifinais da Copa do Mundo do Catar

Data: 09/12/2022 (sexta-feira)

Horário: 16h

Local: Estádio Lusail

Árbitro: Antonio Mateu Lahoz (Espanha)

Assistentes: Pau Cebrián Devís (Espanha) e Roberto Díaz Pérez del Palomar (Espanha)

Quarto árbitro: Victor Gomes (África do Sul)

VAR: Alejandro Hernández Hernández (Espanha)

Holanda: Noppert; Madeira, Van Dijk, Ake; Dumfries, De Jong, De Roon, Blind; Klaassen; Gakpo, Memphis. Técnico: Louis van Gaal.

Argentina: Emiliano Martínez, Montiel, Romero, Otamendi e Tagliafico; De Paul (Enzo Fernández), Paredes e Mac Allister; Messi, Julián Álvarez e Di María (Ángel Correa). Técnico: Lionel Scaloni.