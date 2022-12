Copa do Mundo 2022: Brasil encara a Croácia em jogo que vale vaga na semifinal

Em busca das semifinais, a Seleção Brasileira volta a campo nesta sexta-feira (9), às 12h, no Estádio Cidade da Educação, contra a Croácia. A partida marca a abertura das quartas de final e garantirá ao classificado pelo menos a disputa do terceiro lugar do Mundial. Quem passar encara Holanda ou Argentina nas semis.

Brasil

Após uma primeira fase de altos e baixos, o Brasil deslanchou nas oitavas. Goleada por 4 a 1 sobre a Coreia do Sul e muitos elogios da imprensa mundial ao desempenho brasileiro. O retorno do atacante Neymar mais cedo que o esperado encheu ainda mais a confiança da equipe. Às vésperas do encontro contra os croatas, o técnico Tite falou sobre o jogo mais leve e alegre do time:

"É a identidade do futebol brasileiro, não sou eu, é a geração que surgiu agora, são os técnicos de base que formaram esses atletas. Nós damos confiança para que eles possam produzir o seu melhor. É a nossa característica. Em cima dessa pressão, tem que ter coragem para jogar desta forma, mesmo correndo riscos e a carne ser cortada. E eu já vivi isso. Esse é o futebol que eu acredito, mesmo que na frente tenha carne cortada se não for campeão. Mas é para frente, é nisso que acreditamos", afirmou.

Departamento médico

Para o duelo contra a Croácia, Tite pode contar com o retorno do lateral-esquerdo Alex Sandro. O defensor não entra em campo desde o jogo contra a Suíça, quando saiu com uma lesão no quadril. O atleta treinou normalmente na quinta (8) e pode ser reforço.

Caso Alex Sandro não possa ser titular, a opção imediata é o lateral-direito Danilo. Titular contra a Coreia no setor esquerdo, Danilo tem sido a opção porque, além da lesão de Alex Sandro, o reserva da posição - Alex Telles - também se machucou (no joelho direito) e está fora do torneio.

Croácia

Principal craque da Croácia, o meia Luka Modric foi só elogios para a Seleção Brasileira. O jogador opinou que o Brasil merece ser considerado favorito pela qualidade do elenco e pelas atuações, mas reforçou que a atual vice-campeã quer surpreender mais uma vez.

"Fizemos algo muito bom de chegar às quartas. Mas independentemente disso, queremos mais. A maior partida da Copa do Mundo está à nossa frente. Brasil é sempre favorito, mas especialmente nesta Copa, acredito que mereça sim ser favorito. Temos que ser nós mesmos, dar nosso melhor", apontou Modric.

Ficha técnica

Croácia x Brasil

Quartas de final da Copa do Mundo do Catar

Data: 09/12/2022 (sexta-feira)

Horário: 12h

Local: Estádio Cidade da Educação

Árbitro: Michael Oliver (Inglaterra)

Assistentes: Stuart Burt (Inglaterra) e Gary Beswick (Inglaterra)

Quarto árbitro: Mustapha Ghorbal (Argélia)

VAR: Pol van Boekel (Netherlands)

Brasil: Alisson, Éder Militão, Thiago Silva, Marquinhos e Danilo (Alex Sandro); Casemiro e Lucas Paquetá; Raphinha, Neymar e Vini Junior; Richarlison. Técnico: Tite.

Croácia: Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol e Sosa; Kovacic, Brozovic e Modric; Kramaric, Petkovic e Perisic. Técnico: Zlatko Dalić.