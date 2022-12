Copa do Mundo 2022: Contra a Croácia, Brasil vai utilizar combinação de uniforme do penta em 2002

A partida entre Brasil Croácia, nesta sexta-feira (9), às 12h, pelas oitavas de finais da Copa do Mundo do Catar, terá a Seleção Brasileira com uma combinação de uniforme inédita no Catar.

Como a Croácia é a mandante do jogo, ela terá o direito de utilizar o uniforme principal, com camisa, short e meião nas cores branca. Isso faz com que o Brasil tenha alterações no uniforme.

A equipe comandada pelo técnico Tite, jogará de camisa amarela, short azul e o meião branco será, combinação que ainda não foi utilizada no Catar. Outra mudança é a cor da camisa do goleiro do Brasil, Alisson. Ele não vestirá as combinações verde e cinza e usará o uniforme preto.

Essa combinação de uniforme da Seleção Brasileira já ocorreu na Copa de 2006, contra a mesma Croácia, no Mundial da Alemanha. Neste jogo o Brasil venceu por 1 a 0, gol de Kaká. E também em 2002, na grande final contra a Alemanha, quando o Brasil conquistou o pentacampeonato.