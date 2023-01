Mulher formaliza denúncia de assédio contra Daniel Alves e polícia vai investigar o caso

Uma denúncia de assédio sexual contra o lateral-direito Daniel Alves foi formalizada por uma mulher espanhola nesta semana. O fato teria ocorrido na noite do último dia 31, jornais catalãs divulgaram o caso e, agora, a situação será apurada formalmente pela polícia local.

A notícia foi divulgada primeiramente pelos veículos espanhóis Diário ABC e Mundo Deportivo. A assessoria do jogador brasileiro prontamente negou a acusação, mas agora a investigação foi aberta pela polícia de Barcelona.

O caso teria ocorrido na boate Sutton, na capital da Catalunha. A mulher alega que Daniel Alves teria forçado colocar a mão por dentro de sua calcinha e, ao perceber o fato, ela relatou às amigas e foi atrás dos seguranças da casa noturna. A polícia catalã foi acionada e colheu o depoimento da vítima, que também foi encaminhada ao hospital para exames médicos. Daniel Alves não foi ouvido no momento porque já teria deixado o recinto quando os policiais chegaram.

O jogador brasileiro, de 39 anos, ainda não se pronunciou publicamente sobre a denúncia, mas sua assessoria de comunicação afirma que o atleta é inocente. Dani Alves, que disputou a Copa do Mundo 2022 no Catar pela Seleção Brasileira, é casado desde 2017 com a modelo espanhola e empreendedora Joana Sanz, conhecida por trabalhar com marcas renomadas como Gucci, Desigual, Jimmy Choo e Women Secret.