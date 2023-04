Demapa da Polícia Civil realiza ação do ‘Abril Laranja’ mês de atenção aos animais

A Divisão Especializada em Meio Ambiente e Proteção Animal (Demapa) da Polícia Civil do Pará (PCPA) realizou neste sábado, 29, uma programação alusiva ao "Abril Laranja", mês dedicado a combater a crueldade contra os animais. Na ação que ofertava consulta e vacinação antirrábica mais de 100 animais foram atendidos até o meio dia. De acordo com dados da Divisão, de janeiro até 29 de abril, 350 denúncias foram apuradas in loco para a constatação de crimes de maus tratos ou não.

O diretor geral da Demapa, Dilermano Gomes Tavares reforça que diariamente entre 5 e 10 denúncias são averiguadas. (Thiago Gomes / O Liberal)

O diretor geral da Demapa, Dilermano Gomes Tavares reforça que diariamente entre 5 e 10 denúncias são averiguadas. As demandas que não consolidadas ou são infundadas mas requerem adequações e o ambiente tem potencial de melhora, a entidade busca as redes de apoio para formalizar parcerias e atuar. "Está ação é o fechamento do abril laranja. Nós intensificamos a atuação, planejamos essa ação onde estamos oferecendo um atendimento de consulta, de vacinação, fornecemos uma ração dos nossos parceiros. Fizemos no mês de abril quatro operações a cada final de semana. Sem dúvidas os números são melhores, mas ainda falta muita coisa. Percebemos que tem uma população de animais errantes e o que estão sob cuidados de tutores e vem porque tem cuidado e não fazem porque não tem condições”, declarou.

"[Esperamos] que as pessoas se conscientizem que os animais precisam da nossa atenção, precisam ter bem estar de saúde, psicológico e ao ter a oportunidade, busque os que estão sem tutores, tem que ter esse olhar de trato com o animal que ele tenha saúde”, concluiu.

Rayssa Gomes, 19 anos, estudante estava acompanhada da mãe, Ana Gomes. As duas são tutoras de três gatas Nina, Mel e a Amora e um cachorro, o Black. (Thiago Gomes / O Liberal)

Rayssa Gomes, 19 anos, estudante estava acompanhada da mãe, Ana Gomes. As duas são tutoras de três gatas Nina, Mel e a Amora e um cachorro, o Black. "Eu soube pelo meu tio, e eu trago sempre porque eu sei da importância de ter os animais vacinados, tanto para a saúde dele, quanto a nossa. Eles convivem diariamente com a gente e casa. As gatas todas são castradas, é um ato de amor, porque é para a saúde delas. Evitar certos cânceres, o parto é algo difícil, já pensou ter um parto a cada três meses? E os injetáveis que dão para pular o cio, são bombas de hormônios. Então o mais seguro e saudável é a castração. O back ele só tem cinco meses, é um bebê, então quando chegar a idade certa também vai ser castrado", iniciou.

Para a jovem, adotar um pet não parte só do lugar da vontade, é preciso que o responsável que será tutor firme um compromisso e avalie sem tem condições de gerenciar este animal. "É basicamente um filho, então você tem que ser consciente da sua situação financeira, pode não ter o meus caro, mas tem que dar o de melhor qualidade. A sua saúde mental tem que estar em dia, porque eles não são terapêuticos, não são eles que são nossos tutores, somos nós que somos tutores deles. Então tem que ter tempo e disposição, porque eles têm energia. Então tem que pensar bem antes e de ter um pet e se tiver, o mais importante é adotar ", finalizou.

Denúncias podem ser feitas pelo número 181, que funciona 24 horas por dia, ou pelo telefone da Demapa (91) 3238-1225, em horário comercial.