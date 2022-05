Yorkshire: características, cuidados e curiosidades do cachorro

Pequeno, fofo e esperto, o yorkshire terrier é um dos cãezinhos mais queridos e populares nos lares brasileiros. A raça é muito carinhosa, e por isso, adora ficar perto dos seus tutores. O mini cão é perfeito para quem mora em apartamento. E, por ter uma expectativa de vida em torno de 17 anos e ser conhecido como uma das raças de cachorro que vivem mais tempo, são ideais para famílias com crianças ou idosos, ou para quem simplesmente mora sozinho e quer um amigo fiel de quatro patas. Conheça as características, cuidados e curiosidades do yorkshire:

VEJA MAIS

Os cachorros yorkshire são muito considerados uma “gracinha”, mas engana-se quem pensa que não sabem se defender. Essa raça é muito corajosa e não tem noção do seu tamanho minúsculo. Por isso, apresentam muita valentia, faro apurado e hábito de latir para estranhos, tentando defender os seus tutores dos “perigos”.

Características

Um dos traços bem marcantes do cachorro yorkshire são as orelhas pequenas e para cima do animal. Quanto à cor, o mini cão costuma ser preto quando filhotinho. Mas, à medida que vai crescendo, a pelagem vai clareando, podendo ficar cinza, meio azulado e castanho.

Os olhos do pet são medianos e brilhantes, geralmente da cor preto ou castanho. Quanto ao peso do yorkshire, o cachorro não costuma ser cheio de “dobrinhas”, pesando em média 3,4 kg.

Escove os dentes do dog desde o yorkshire filhote para evitar o surgimento de tártaro (Reprodução/ Redes sociais)

Saiba quais são os principais cuidados:

O yorkshire filhote não pode ficar sozinho por mais de três horas , pois pode desenvolver problemas de ansiedade e estresse . O mesmo acontece com a raça adultos, que também não gostam de ficar sem a companhia dos seus tutores;

, pois pode desenvolver problemas de e . O mesmo acontece com a raça adultos, que também não gostam de ficar sem a companhia dos seus tutores; Os cachorros precisam ter as unhas aparadas com frequência para evitar que se machuquem, ou até mesmo arranhe o tutor sem querer. No caso do yorkshire , o cuidado deve ser em dobro . Isso porque, os cães pequeninos possuem a unha de cor preta - o que dificulta o corte -, já o sabugo (a parte que se for aparada pode machucá-lo e sangrar) não consegue ser vista com facilidade. Portanto, requer maior atenção do tutor e o ideal é que o pet sempre seja levado ao veterinário para fazer uma tosa higiênica ;

aparadas com frequência para evitar que se machuquem, ou até mesmo arranhe o tutor sem querer. , . Isso porque, os cães pequeninos possuem a unha de cor preta - o que dificulta o corte -, já o sabugo (a parte que se for aparada pode machucá-lo e sangrar) não consegue ser vista com facilidade. Portanto, requer maior atenção do tutor e ; É importante escovar os dentes do dog desde o yorkshire filhote para evitar o surgimento de tártaro e outros problemas relacionados à higiene bucal;

do dog desde o yorkshire filhote para e outros problemas relacionados à higiene bucal; O yorkshire é uma raça muito agitada e gasta bastante energia . Então, a alimentação do pet deve ser rica em nutrientes essenciais , mas sem exagerar na quantidade de ração e causar excesso de peso no animal, prejudicando a sua estrutura óssea;

e . Então, a , mas sem exagerar na quantidade de ração e causar excesso de peso no animal, prejudicando a sua estrutura óssea; A raça yorkshire pode sofrer com problemas ortopédicos por ser de pequeno porte. O ideal é evitar deixá-lo em locais muito altos, como escadas e sofás, evitando que o animal pule e caia, causando luxações.

Yorkshire pode ser criado em apartamento?

Sim. A raça yorkshire é muito comum ser criada em espaços pequenos, podendo se adaptar em qualquer ambiente. Mas, por ser um doguinho muito "energético" e ativo, precisa fazer passeios longos na rua para gastar o pique que possui. Caso isso não aconteça, o animal pode acumular energia e passar a latir mais por estresse.

O que o Yorkshire não gosta?

Os mini cãezinhos não suportam temperaturas muito baixas. O ideal é mantê-los em uma temperatura ambiente e ventilados, dentro de casa ou em apartamentos.

É difícil cuidar de um Yorkshire?

Os yorkshire são uma raça muito carinhosa e agradável, mas podem ficar irritados ou assustados com algumas situações. Eles costumam se adaptar melhor com crianças mais velhas, que entendem e respeitam o espaço do animal.

Pode dar banho em filhote de Yorkshire?

Não é recomendável dar banho logo nos primeiros meses de vida do filhote de yorkshire, porque a pele do pet ainda é muito frágil. Mas, caso for necessário, pode utilizar o lenço umedecido para limpá-lo. A higienização deve ocorrer a partir dos três meses de idade.

Quantas vacinas um Yorkshire tem que tomar?

60 dias de vida: 1ª dose da vacina V10 ou V8;

Entre 81 e 90 dias de vida: 2ª dose da V10 ou V8;

Entre 111 e 120 dias de vida: 3ª dose da V10 e a dose única da antirrábica.

Os cãezinhos não gostam de ficar solitários em casa, podendo desenvolver ansiedade ou estresse (Reprodução/ Redes sociais)

Curiosidades

Os yorkies não devem ser comprados antes de dez semanas de vida . Isso porque, ao contrário de raças maiores, os filhotes podem ser facilmente traumatizados ou contrair doenças, não sobrevivendo devido ao seu pequeno porte;

. Isso porque, ao contrário de raças maiores, os filhotes podem ser facilmente traumatizados ou contrair doenças, não sobrevivendo devido ao seu pequeno porte; A raça yorkshire adora nadar e possui habilidade aquática, mas isso precisa ser feito sob a supervisão de um tutor. Jamais deixe o seu cãozinho sozinho em uma piscina;

e possui habilidade aquática, mas isso precisa ser feito sob a supervisão de um tutor. Jamais deixe o seu cãozinho sozinho em uma piscina; Os cãezinhos amam ficar no colo e serem carregados, porém, esse ato não pode se tornar um hábito, pois trará problemas na coluna do animal. O pet precisa aprender andar sozinho no ambiente em que vive.

(*Estagiária Amanda Martins, sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Ana Carolina Matos)