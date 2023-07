Dia Internacional da Amizade: laços afetivos auxiliam na saúde mental

Seja para rir, brincar, celebrar ou até mesmo chorar, em todos os momentos uma amizade verdadeira gera o sentimento de união e conexão entre pessoas. Para celebrar esse carinho e afinidade, no dia 30 de Julho é comemorado o Dia Internacional da Amizade. Esta data foi instituída pelas Organizações das Nações unidas (ONU) em 27 de abril de 2011. O seu objetivo é promover a cultura da paz entre todos os povos, celebrando assim a diversidade cultural e o respeito mútuo. No Brasil, a data é celebrada em 20 de julho. Mas o que poucas pessoas sabem é que os benefícios de ter um amigo podem também favorecer a saúde física e mental.

Conforme explica a psicóloga Rafaela Guedes, de Belém, é fundamental destacar a importância dos laços afetivos que surgem por meio da amizade. “Em uma amizade, a gente divide a existência, experiências prazerosas e desprazerosas. Fundamentalmente essas que a pessoa precisa partilhar, ter acolhimento, amparo, alguém para incentivar a seguir, recomeçar, lidar com perdas. E esses também compartilham as vitórias e alegrias”, aponta.

Os perigos do isolamento e da falta de contato humano podem aumentar o sentimento de tristeza e a depressão, que é uma das doenças mentais que começa a se desenvolver devido à falta de um outro para se interessar e partilhar experiências, conforme explicou a psicológica. Esse isolamento pode impor estresse para a mente e corpo, com um impacto significativo na saúde, ainda mais no momento atual. A psicóloga assegura que é no laço social e na amizade que a pessoa tem o prazer de viver.

Ombro amigo

Os laços de amizade acabam tornando as pessoas melhores, pelo simples fato de serem mais conscientes um com o outro. O encarregado de RH, Renato Costa, de 23 anos, explica o que percebe da importância de ter um ombro amigo. “Acho que faz a diferença ter alguém pra confiar, alguém pra dividir boas experiências e saber que até nos momentos ruins ele vai tá lá com a gente pra apoiar e ajudar em tudo”, diz o estudante.

Renato e outra amiga, Letícia Vitória, costumam estar sempre juntos. A amizade entre eles começou na igreja, em um grupo de jovens pequeno aqui de Belém, há cerca de sete anos. Desde então, eles passaram a compartilhar muitos momentos felizes e também alguns difíceis e tristes.

Letícia Vitória e Renato Costa (Cláudio Pinheiro / O Liberal)

“Já passamos por momentos em que um apoiou o outro. Em situações de desespero, é bom olhar pro lado e saber que aquela amizade vai estar lá falando ‘tu não estás sozinho nessa’. Até mesmo em situações de insegurança, a amizade faz esse papel para que a gente consiga lidar com as situações”, afirma.

Para Letícia Vitória, nos dias atuais, existem situações no cotidiano que só amigos verdadeiros vão poder ajudar a solucionar. “Às vezes nenhum familiar irá entender melhor a situação do que um amigo. Aliás, a palavra amizade em si já é muito forte, não é qualquer pessoa que chamamos assim. São com essas pessoas que vais partilhar momentos inesquecíveis”, acredita a jovem.

Quais os benefícios de uma amizade?

As amizades melhoram:

- O humor;

- Fazem bem para o coração;

- Previnem problemas relacionados à solidão;

- Auxiliam nos cuidados da depressão;

- Traz longevidade;

- Ajuda a se abrir e dividir sentimentos;

- Ajuda no amadurecimento.

FONTE: PSICÓLOGA RAFAELA GUEDES

O isolamento e a falta de contato humano acarretam em doenças como:

- Depressão;

- Transtorno de ansiedade;

- Síndrome do pânico;

- Dificuldade para se adaptar a uma nova rotina;

- Interrupção repentina do fluxo das coisas durante a vida;

- Sensação de impotência e descontrole.

FONTE: PSICÓLOGA RAFAELA GUEDES