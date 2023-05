Oração da amizade para ter bons amigos

A chegada de novas pessoas na vida sempre anima, por elas trazerem com si um unvierso diferente do seu. No entanto, algumas podem ter má intenções e serem aproveitadoras, instaurando uma relação apenas de interesse. Confira abaixo a oração para pedir bons amigos à Deus.

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo para que possa ficar sozinho e não ser interrompido;

Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo;

Comece a oração;

Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

Oração

"Querido Deus;

Peço-te que abençoes todos os meus relacionamentos.

Ajuda-me a encontrar relacionamentos de amizade verdadeiros e que eu não perca o rumo.

Dá-me sabedoria e discernimento para afastar-me de qualquer pessoa que não seja boa influência.

Perdoe qualquer mal-entendido. Abençoe e fortalece o convívio principalmente com meus familiares.

Peço-te que tua paz reine em cada relacionamento, em especial, nos relacionamentos mais difíceis.

Peço-te que haja em minha vida, amigos confiáveis, bondosos e fiéis. Que o amor, a paz e o perdão, fluam livremente entre nós.

Ajuda-me a encontrar palavras certas, para nunca feri-los.

Entrego todos os meus relacionamentos a ti e peço que tua vontade seja feita em cada um deles.

Peço-te que tragas a reconciliação e restauração onde são necessárias.

Abençoa e fortalece todas as minhas amizades.

Amém."

