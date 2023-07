Dia do Amigo: veja 5 famosos que são melhores amigos

Neste dia 20 de Julho é comemorado o Dia do Amigo, uma ocasião especial para demonstrar carinho por aqueles que sempre estão presentes em nossas vidas. Apesar do mundo dos famosos parecer bastante superficial, alguns conseguem fazer amizades verdadeiras ao longo de suas carreiras.

Embora algumas histórias tenham começado por motivos profissionais, elas continuam firmes e fortes até hoje. Conheça cinco famosos que são melhores amigos na vida real:

1. Bruna Marquezine e Sasha Meneghel

Sasha e Bruna Marquezine (Reprodução/Instagram)

Amigas desde a infância, Bruna Marquezine e Sasha Meneghel estão sempre juntas, se apoiando e compartilhando momentos nas redes sociais. Xuxa aproximou as duas quando ainda eram crianças e nunca mais se desgrudaram.

2. Xuxa e Ivete Sangalo

Xuxa e Ivete Sangalo (Reprodução/Instagram)

É claro que dois ícones do Brasil renderiam uma amizade icônica! Ivete Sangalo e Xuxa são amigas a mais de 20 anos. As duas chegaram a brigar por alguns meses, após Xuxa divulgar fotos das gêmeas da cantora sem autorização. Mas, como toda boa amizade, logo elas voltaram a ser amigas e tudo se resolveu.

3. Lázaro Ramos e Wagner Moura

Lázaro Ramos e Wganer Moura(Reprodução/Instagram)

Amigos desde os 16 anos, os dois se conheceram no teatro, antes da fama, e dividem muito mais do que grandes trabalhos juntos. "Ele é padrinho do meu filho e eu sou padrinho do filho dele. Nunca imaginei esse nível de amizade", contou Lázaro Ramos sobre sua relação com Wagner Moura, durante entrevista em podcast.

4. Neymar e Thiaguinho

Neymar e Thiaguinho (Reprodução/Instagram)

Apesar da distância, Neymar e Thiaguinho são praticamente irmãos. Eles criaram juntos o famoso lema "Ousadia e Alegria" e o jogador já até tatuou em homenagem ao amigo. Os dois estão sempre se apoiando e, sempre que pode, Neymar faz aparições nos shows do cantor.

5. Bruno Gagliasso e Fernanda Paes Leme

Fe Paes Leme e Bruno Gagliasso (Reprodução/Instagram)

Após atuarem juntos na novela América (2005), Bruno Gagliasso e Fernanda Paes Leme criaram uma amizade que continua cada vez mais firme e forte. Os dois chegaram a se afastar por Giovanna Ewbank, esposa de Bruno, sentir ciúmes. Hoje em dia, todos são muito amigos e estão sempre juntos.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)